Смертельное ДТП: автомобиль врезался в бетонные блоки в Харькове

ДТП произошло вечером 30 января на перекрестке улиц Сумской, Деревянко и Харьковского шоссе, сообщили в Нацполиции.

19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» врезался в находившиеся на проезжей части бетонные блоки.

В результате ДТП водителя зажало деформированными частями кузова автомобиля. Откуда его без признаков жизни достали сотрудники ГСЧС Украины.

22-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное производство по факту смертельной аварии в Харькове.