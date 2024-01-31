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Смертельное ДТП: автомобиль врезался в бетонные блоки в Харькове

Происшествия 13:27   31.01.2024
Оксана Якушко

ДТП произошло вечером 30 января на перекрестке улиц Сумской, Деревянко и Харьковского шоссе, сообщили в Нацполиции.

19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» врезался в находившиеся на проезжей части бетонные блоки.

В результате ДТП водителя зажало деформированными частями кузова автомобиля. Откуда его без признаков жизни достали сотрудники ГСЧС Украины.

22-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное производство по факту смертельной аварии в Харькове.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 13:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло вечером 30 января на перекрестке улиц Сумской, Деревянко и Харьковского шоссе, сообщили в Нацполиции.".