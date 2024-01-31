Смертельное ДТП: автомобиль врезался в бетонные блоки в Харькове
ДТП произошло вечером 30 января на перекрестке улиц Сумской, Деревянко и Харьковского шоссе, сообщили в Нацполиции.
19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» врезался в находившиеся на проезжей части бетонные блоки.
В результате ДТП водителя зажало деформированными частями кузова автомобиля. Откуда его без признаков жизни достали сотрудники ГСЧС Украины.
22-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали.
Полиция возбудила уголовное производство по факту смертельной аварии в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, бетонные блоки, водій, водитель, врезался, ДТП, Нацполиция, пассажир, улица Сумская, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 13:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло вечером 30 января на перекрестке улиц Сумской, Деревянко и Харьковского шоссе, сообщили в Нацполиции.".