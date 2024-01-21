Пятеро, среди них двое детей, пострадали в ДТП в Харьковской области
ДТП произошло на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района, сообщили в Нацполиции.
40-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и врезался в автомобиль Hyundai, которым управлял 38-летний мужчина. В результате аварии травмы получил водитель Hyundai и пассажиры: 33-летняя женщина, 9-летняя девушка и 15-летний парень. Также травмирован водитель микроавтобуса.
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
Обстоятельства ДТП устанавливают.
Читайте также: Гололед на Харьковщине: за сутки 12 человек пострадали в ДТП
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, автомобиль, діти, дети, ДТП, машина, микроавтобус, пострадали, столкновение, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пятеро, среди них двое детей, пострадали в ДТП в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 16:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района, сообщили в Нацполиции.".