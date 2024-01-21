Пятеро, среди них двое детей, пострадали в ДТП в Харьковской области

ДТП произошло на автодороге между селами Задонецкое и Лиман Чугуевского района, сообщили в Нацполиции.

40-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и врезался в автомобиль Hyundai, которым управлял 38-летний мужчина. В результате аварии травмы получил водитель Hyundai и пассажиры: 33-летняя женщина, 9-летняя девушка и 15-летний парень. Также травмирован водитель микроавтобуса.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Обстоятельства ДТП устанавливают.