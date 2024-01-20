Гололед на Харьковщине: за сутки 12 человек пострадали в ДТП

17 ДТП случилось в Харьковской области за минувшие сутки, сообщили в полиции.

«За прошедшие сутки на территории Харьковщины случилось 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 граждан получили травмы», — привели статистику в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При этом, по данным полиции, в регионе «поймали» двух пьяных за рулем.

Ранее спасатели ГСЧС сообщили, что четырежды выезжали выручать водителей, застрявших на ледяных дорогах или вовсе слетевших в кюветы. В двух случаях помощь понадобилась «скорым», которые не могли добраться к пациентам.

Синоптики предупредили жителей Харьковщины: 20 января на дорогах будет небезопасно. После пятничного ливня температура в области понизилась — ночью был мороз, днем также прогнозируют отрицательную температуру. Кроме того, на Харьковщине ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег.