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Гололед на Харьковщине: за сутки 12 человек пострадали в ДТП

Происшествия 11:12   20.01.2024
Оксана Горун
Гололед на Харьковщине: за сутки 12 человек пострадали в ДТП Фото: ГУНП в Харьковской области

17 ДТП случилось в Харьковской области за минувшие сутки, сообщили в полиции.

«За прошедшие сутки на территории Харьковщины случилось 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 граждан получили травмы», — привели статистику в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При этом, по данным полиции, в регионе «поймали» двух пьяных за рулем.

Ранее спасатели ГСЧС сообщили, что четырежды выезжали выручать водителей, застрявших на ледяных дорогах или вовсе слетевших в кюветы. В двух случаях помощь понадобилась «скорым», которые не могли добраться к пациентам.

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Синоптики предупредили жителей Харьковщины: 20 января на дорогах будет небезопасно. После пятничного ливня температура в области понизилась — ночью был мороз, днем также прогнозируют отрицательную температуру. Кроме того, на Харьковщине ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ДТП случилось в Харьковской области за минувшие сутки, сообщили в полиции".