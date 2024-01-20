Гололед на Харьковщине: за сутки 12 человек пострадали в ДТП
17 ДТП случилось в Харьковской области за минувшие сутки, сообщили в полиции.
«За прошедшие сутки на территории Харьковщины случилось 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 граждан получили травмы», — привели статистику в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
При этом, по данным полиции, в регионе «поймали» двух пьяных за рулем.
Ранее спасатели ГСЧС сообщили, что четырежды выезжали выручать водителей, застрявших на ледяных дорогах или вовсе слетевших в кюветы. В двух случаях помощь понадобилась «скорым», которые не могли добраться к пациентам.
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Синоптики предупредили жителей Харьковщины: 20 января на дорогах будет небезопасно. После пятничного ливня температура в области понизилась — ночью был мороз, днем также прогнозируют отрицательную температуру. Кроме того, на Харьковщине ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гололед, ДТП, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ДТП случилось в Харьковской области за минувшие сутки, сообщили в полиции".