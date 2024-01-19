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Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 20 января

Общество 20:20   19.01.2024
Виктория Яковенко
Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 20 января Фото: Редпост

В субботу, 20 января, ночью в северо-западной части области и Харькове ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег. В течение дня – налипание мокрого снега и гололед.

В Харькове ночная температура будет составлять от 2 до 4 градусов мороза, днем – 1 – 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 до 6 мороза, днем от 0 до 5 градусов со знаком «минус».

Читайте также: В субботу Харьков и часть области будет засыпать мокрым снегом

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 20 января, ночью в северо-западной части области и Харькове ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег. В течение дня – налипание мокрого снега и гололед.".