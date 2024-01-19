Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 20 января

В субботу, 20 января, ночью в северо-западной части области и Харькове ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег. В течение дня – налипание мокрого снега и гололед.

В Харькове ночная температура будет составлять от 2 до 4 градусов мороза, днем – 1 – 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 до 6 мороза, днем от 0 до 5 градусов со знаком «минус».

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