Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 20 января
Фото: Редпост
В субботу, 20 января, ночью в северо-западной части области и Харькове ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег. В течение дня – налипание мокрого снега и гололед.
В Харькове ночная температура будет составлять от 2 до 4 градусов мороза, днем – 1 – 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 1 до 6 мороза, днем от 0 до 5 градусов со знаком «минус».
Читайте также: В субботу Харьков и часть области будет засыпать мокрым снегом
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, область, погода, синоптики, сніг, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Снег и гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 20 января»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 20:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 20 января, ночью в северо-западной части области и Харькове ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег. В течение дня – налипание мокрого снега и гололед.".