Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 20 січня

У суботу, 20 січня, вночі у північно-західній частині області та Харкові йтимуть значні опади – сніг та мокрий сніг. Протягом доби – налипання мокрого снігу та ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – 1 – 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 до 6 морозу, вдень від 0 до 5 градусів зі знаком «мінус».