Сніг та ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 20 січня
Фото: Редпост
У суботу, 20 січня, вночі у північно-західній частині області та Харкові йтимуть значні опади – сніг та мокрий сніг. Протягом доби – налипання мокрого снігу та ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів морозу, вдень – 1 – 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 1 до 6 морозу, вдень від 0 до 5 градусів зі знаком «мінус».
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 20:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 20 січня, вночі у північно-західній частині області та Харкові йтимуть значні опади – сніг та мокрий сніг. Протягом доби – налипання мокрого снігу та ожеледиця.".