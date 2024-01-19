Live
  • Пт 19.01.2024
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

У суботу Харків і частину області засипатиме мокрим снігом – попередження

Суспільство 14:36   19.01.2024
Олена Нагорна
У суботу Харків і частину області засипатиме мокрим снігом – попередження Фото: Василь Голосний

У північно-західній частині Харківської області у суботу, 20 січня, очікуються сильні опади – сніг та мокрий сніг.

Також протягом доби – налипання мокрого снігу та ожеледиця, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Таким метеоявищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Читайте також: “Крижане болото” у Харкові: синоптики попередили про небезпеку

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів
Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів
19.01.2024, 14:57
Як правильно обрати букет до свята
Як правильно обрати букет до свята
19.01.2024, 08:47
У суботу Харків і частину області засипатиме мокрим снігом – попередження
У суботу Харків і частину області засипатиме мокрим снігом – попередження
19.01.2024, 14:36
Величні олені гуляють зимовим лісом під Харковом (відео)
Величні олені гуляють зимовим лісом під Харковом (відео)
19.01.2024, 14:00
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
На Харківщині сьогодні тестують новинку, яка почне працювати в Україні – Ляшко
18.01.2024, 10:45
Які продукти різко зросли в ціні в Харкові та області у грудні
Які продукти різко зросли в ціні в Харкові та області у грудні
19.01.2024, 13:33

Новини за темою:

19:42
Якою буде погода на Водохреще в Харкові та області: прогноз на 6 січня
15:22
Ожеледиця та арктичний мороз: про небезпечну погоду попереджають на Харківщині
12:04
Уночі в Харкові та області – шквали: синоптики попереджають про небезпеку
20:08
Якою буде погода на Миколая в Харкові та області: прогноз на 6 грудня
20:39
Яка погода очікується в Харкові та області 9 листопада – прогноз

Ви читали новину: «У суботу Харків і частину області засипатиме мокрим снігом – попередження»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 14:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У північно-західній частині Харківської області у суботу, 20 січня, очікуються сильні опади – сніг та мокрий сніг.".