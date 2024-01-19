У суботу Харків і частину області засипатиме мокрим снігом – попередження

У північно-західній частині Харківської області у суботу, 20 січня, очікуються сильні опади – сніг та мокрий сніг.

Також протягом доби – налипання мокрого снігу та ожеледиця, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Таким метеоявищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.