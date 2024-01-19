У суботу Харків і частину області засипатиме мокрим снігом – попередження
Фото: Василь Голосний
У північно-західній частині Харківської області у суботу, 20 січня, очікуються сильні опади – сніг та мокрий сніг.
Також протягом доби – налипання мокрого снігу та ожеледиця, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Таким метеоявищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гидрометцентр, мокрый снег, погода, предупреждение, прогноз, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 14:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У північно-західній частині Харківської області у суботу, 20 січня, очікуються сильні опади – сніг та мокрий сніг.".