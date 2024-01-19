“Крижане болото” у Харкові: синоптики попередили про небезпеку
У Харкові та області – дощ. Вулиці перетворилися на суміш води та льоду, подекуди щедро вкриту піском – в надії врятувати людей від ожеледиці.
Фото типового двору в Харкові 19 січня опублікувало місцеве КП “Харківблагоустрій”.
“Працюємо в будь-яку погоду”, — підписали комунальники.
Зранку в Харкові йде дощ. Прогнози синоптиків не додають оптимізму.
“У найближчу годину 19 січня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються значні опади (дощ, місцями мокрий сніг); туман, видимість 200 – 500 м”, – повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Синоптики оголосили в регіоні перший рівень небезпеки – “жовтий”. Раніше гідрометцентр поінформував, що протягом дня у Харкові та області буде плюсова температура. Вночі 20 січня вона може знизитися до нуля та навіть перейти в мороз.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дождь, КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, погода, прогноз, синоптики, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області – дощ. Вулиці перетворилися на суміш води та льоду, подекуди щедро вкриту піском – в надії врятувати людей від ожеледиці".