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“Крижане болото” у Харкові: синоптики попередили про небезпеку

Суспільство 10:53   19.01.2024
Оксана Горун
“Крижане болото” у Харкові: синоптики попередили про небезпеку Фото: КП “Харківблагоустрій”

У Харкові та області – дощ. Вулиці перетворилися на суміш води та льоду, подекуди щедро вкриту піском – в надії врятувати людей від ожеледиці.

Фото типового двору в Харкові 19 січня опублікувало місцеве КП “Харківблагоустрій”.

“Працюємо в будь-яку погоду”, — підписали комунальники.

Зранку в Харкові йде дощ. Прогнози синоптиків не додають оптимізму.

“У найближчу годину 19 січня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються значні опади (дощ, місцями мокрий сніг); туман, видимість 200 – 500 м”, – повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Синоптики оголосили в регіоні перший рівень небезпеки – “жовтий”. Раніше гідрометцентр поінформував, що протягом дня у Харкові та області буде плюсова температура. Вночі 20 січня вона може знизитися до нуля та навіть перейти в мороз.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області – дощ. Вулиці перетворилися на суміш води та льоду, подекуди щедро вкриту піском – в надії врятувати людей від ожеледиці".