“Крижане болото” у Харкові: синоптики попередили про небезпеку

У Харкові та області – дощ. Вулиці перетворилися на суміш води та льоду, подекуди щедро вкриту піском – в надії врятувати людей від ожеледиці.

Фото типового двору в Харкові 19 січня опублікувало місцеве КП “Харківблагоустрій”.

“Працюємо в будь-яку погоду”, — підписали комунальники.

Зранку в Харкові йде дощ. Прогнози синоптиків не додають оптимізму.

“У найближчу годину 19 січня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються значні опади (дощ, місцями мокрий сніг); туман, видимість 200 – 500 м”, – повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Синоптики оголосили в регіоні перший рівень небезпеки – “жовтий”. Раніше гідрометцентр поінформував, що протягом дня у Харкові та області буде плюсова температура. Вночі 20 січня вона може знизитися до нуля та навіть перейти в мороз.