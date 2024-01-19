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«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности

Общество 10:53   19.01.2024
Оксана Горун
«Ледяное болото» в Харькове: синоптики предупредили об опасности Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В Харькове и области — дождь. Улицы превратились в смесь воды и льда, местами щедро покрытую песком — в надежде спасти людей от гололеда.

Фото типичного двора в Харькове 19 января опубликовало местное КП «Харьковблагоустройство».

«Работаем в любую погоду», — подписали коммунальщики.

С самого утра в Харькове идет дождь. Прогнозы синоптиков не добавляют оптимизма.

«В ближайший час 19 января с сохранением до конца суток по области и городу ожидаются значительные осадки (дождь, местами мокрый снег); туман, видимость 200 – 500 м», — сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики объявили в регионе первый уровень опасности — «желтый». Ранее гидрометцентр информировал, что в течение дня в Харькове и области будет плюсовая температура. Ночью 20 января она может снизиться до нуля и даже перейти в мороз.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области — дождь. Улицы превратились в смесь воды и льда, местами щедро покрытую песком — в надежде спасти людей от гололеда".