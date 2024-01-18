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Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января

Общество 21:12   18.01.2024
Елена Нагорная
Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января Фото: Василий Голосный

В пятницу, 19 января, в Харькове и области и ночью, и днем временами будет идти дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — 3 — 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7 градусов со знаком «плюс».

Ветер ночью южный, 7 — 12 м/с, по области местами порывы до 15 — 20 м/с. Днем — северо-западный, 5 — 10 м/с.

Читайте также: На Харьковщине ожидают гололед: дорожники перешли на усиленный режим работы

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 19 января, в Харькове и области и ночью, и днем временами будет идти дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах гололед.".