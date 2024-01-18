Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января

В пятницу, 19 января, в Харькове и области и ночью, и днем временами будет идти дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — 3 — 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7 градусов со знаком «плюс».

Ветер ночью южный, 7 — 12 м/с, по области местами порывы до 15 — 20 м/с. Днем — северо-западный, 5 — 10 м/с.