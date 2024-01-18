Харьков и область будет заливать дождем: прогноз погоды на 19 января
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 19 января, в Харькове и области и ночью, и днем временами будет идти дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — 3 — 5 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 тепла, днем — от 2 до 7 градусов со знаком «плюс».
Ветер ночью южный, 7 — 12 м/с, по области местами порывы до 15 — 20 м/с. Днем — северо-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дождь, мокрый снег, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 19 января, в Харькове и области и ночью, и днем временами будет идти дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах гололед.".