Харків та область заливатиме дощем: прогноз погоди на 19 січня

У п’ятницю, 19 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень часом йтиме дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 3 – 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень від 2 до 7 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер вночі південний, 7 – 12 м/с, по області місцями пориви до 15 – 20 м/с. Вдень північно-західний, 5 – 10 м/с.