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Харків та область заливатиме дощем: прогноз погоди на 19 січня

Суспільство 21:12   18.01.2024
Олена Нагорна
Харків та область заливатиме дощем: прогноз погоди на 19 січня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 19 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень часом йтиме дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 3 – 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень від 2 до 7 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер вночі південний, 7 – 12 м/с, по області місцями пориви до 15 – 20 м/с. Вдень північно-західний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 19 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень часом йтиме дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.".