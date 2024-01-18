Харків та область заливатиме дощем: прогноз погоди на 19 січня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 19 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень часом йтиме дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 3 – 5 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень від 2 до 7 градусів зі знаком “плюс”.
Вітер вночі південний, 7 – 12 м/с, по області місцями пориви до 15 – 20 м/с. Вдень північно-західний, 5 – 10 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дождь, мокрый снег, погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 21:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 19 січня, у Харкові та області і вночі, і вдень часом йтиме дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.".