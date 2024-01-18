На Харківщині очікують ожеледицю: дорожники перейшли на посилений режим роботи
Дорожні служби перейшли на посилений режим роботи, щоб запобігти ускладненню руху на автошляхах Харківщини.
«Протягом дня очікуються опади у вигляді мокрого снігу з подальшим переходом у дощ, подекуди крижаний дощ. Температура повітря коливатиметься від -6 до +2 градусів, пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с. Внаслідок різкого переходу температури через 0 градусів на дорогах утворюватиметься ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем», – повідомили у ХОВА.
За їхніми даними, наразі на дорогах регіону працює 91 одиниця техніки та понад 100 робітників. Зокрема, для обробки місцевих доріг вже використано 97 кубічних метрів піщано-сольової суміші.
«Особливу увагу фахівці приділяють оперативному розчищенню та обробці автобусних маршрутів та доріг, які мають важливе значення для евакуації поранених, цивільного населення, ліквідації наслідків обстрілів та доставки гуманітарної допомоги», – додали у ХОВА.
Водіїв просять бути уважними та дотримуватися ПДР.
Про ускладнення у русі на дорогах місцевого значення потрібно повідомляти чергового диспетчера ДП «Харківський облавтодор»: (057) 336-77-00, 336-79-33.
Також можна звертатися на «гарячу лінію» Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області: +38 095 568 38 77.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дорожники, режим, робота, техника, усиленный, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожні служби перейшли на посилений режим роботи, щоб запобігти ускладненню руху на автошляхах Харківщини.".