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У Харкові замінили прапор України (фото)

Суспільство 11:05   18.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові замінили прапор України (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові 18 січня замінили Державний прапор України на найвищому флагштоку міста.

Державний прапор співробітники СКП «Харківзеленбуд» замінили на менший через погіршення погодних умов та сильний вітер, повідомили у Харківській міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 18 січня замінили Державний прапор України на найвищому флагштоку міста.".