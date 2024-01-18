У Харкові замінили прапор України (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові 18 січня замінили Державний прапор України на найвищому флагштоку міста.
Державний прапор співробітники СКП «Харківзеленбуд» замінили на менший через погіршення погодних умов та сильний вітер, повідомили у Харківській міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 18 січня замінили Державний прапор України на найвищому флагштоку міста.".