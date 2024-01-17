Після морозів до 21° – туман і дощ: погода в Харкові та області на 18 січня

У четвер, 18 січня, у Харкові та області вночі прогнозують сніг, удень – мокрий сніг із переходом у дощ. Вночі та вранці туман.

У Харкові нічна температура становитиме від 11 до 13 морозу, вдень – 2 – 4 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 морозу, місцями від 16 до 21 градуса зі знаком “мінус”, вдень – 0 – 5 тепла.

Гідрометцентр попереджає: у зв’язку з туманом видимість становитиме 200 – 500 метрів, вранці та вдень очікуються пориви південно-східного вітру до 15 – 20 м/с, на дорогах – ожеледиця.

Таким метеоявищам присвоєно I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.