После морозов до 21° — туман и дождь: погода в Харькове и области на 18 января

В четверг, 18 января, в Харькове и области ночью прогнозируют снег, днем — мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром туман.

В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 мороза, днем — 2 — 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 мороза, местами от 16 до 21 градуса со знаком «минус», днем — 0 — 5 тепла.

Гидрометцентр предупреждает: в связи с туманом видимость составит 200 — 500 метров, утром и днем ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15 — 20 м/с, на дорогах — гололед.

Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.