После морозов до 21° — туман и дождь: погода в Харькове и области на 18 января
Фото: Василий Голосный
В четверг, 18 января, в Харькове и области ночью прогнозируют снег, днем — мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром туман.
В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 мороза, днем — 2 — 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 мороза, местами от 16 до 21 градуса со знаком «минус», днем — 0 — 5 тепла.
Гидрометцентр предупреждает: в связи с туманом видимость составит 200 — 500 метров, утром и днем ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15 — 20 м/с, на дорогах — гололед.
Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
Читайте также: Сегодня 17 января: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дождь, погода, прогноз, сніг, туман, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «После морозов до 21° — туман и дождь: погода в Харькове и области на 18 января»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 18 января, в Харькове и области ночью прогнозируют снег, днем — мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром туман.".