Сегодня 17 января: какой праздник и день в истории

17 января 730 года считают днем начала иконоборчества в Византии. В этот день 1871-го выдали патент на канатную дорогу. В 1912-м Южного полюса достигла полярная экспедиция во главе с Робертом Скоттом, трагически погибшая на обратном пути. В 1920-м в США ввели «Сухой закон». В 2007-м от огнестрельного ранения скончался бывший мэр Харькова и глава ХОГА Евгений Кушнарев.

Праздники и памятные даты 17 января

17 января – Международный день наставничества.

Также отмечают: День детских изобретений (в честь дня рождения Бенджамина Франклина, который в 12 лет уже сделал свое первое известное изобретение – ласты) и Международный день канатной дороги.

17 января в истории

17 января 730 года считают датой начала иконоборчества. В этот день Византийский император Лев III Исавр издал эдикт, которым запретил религиозные изображения.

Вопрос, являются ли иконы «идолопоклонничеством», и до этого активно обсуждался среди богословов, но дискуссия не выходила «на государственный уровень». Хотя в католичестве и православии иконоборчество в дальнейшем признали ересью, подобные взгляды распространены во всех протестантских церквях, а также других религиях, например, иудаизме и исламе. Из-за активной борьбы, развернувшейся в христианской церкви, в дальнейшем были уничтожены почти все «иконоборческие» тексты VIII — начала IX веков, которые дали бы достоверную информацию для историков. Поэтому выводы о причинах и последствиях решения императора делали, опираясь на косвенные данные. Считают, что поводом для отказа от почитания икон стала природная катастрофа – извержение вулкана в Эгейском море и вызванные им землетрясение и цунами. Власти Византийской империи восприняли их как божью кару. А причиной определили нарушение одной из заповедей – «не сотвори себе кумира». Поэтому в начале император приказал убрать образ Христа Спасителя с церемониального входа в Константинопольский дворец – и вместо изображения разместить там просто крест. А потом издал эдикт, которым запретил какие-либо иконы. При этом император даже не советовался с представителями церкви и был поражен тем хаосом и противостоянием, которые развернулись в дальнейшем из-за его решения. В следующие годы Лев III, а за ним — его сын Константин V Копроним пытались заручиться поддержкой церкви. В результате уже во время правления Константина состоялся так называемый «иконоборческий собор», где более 300 епископов осудили почитание икон. Но значительное количество этих епископов заняло свои кафедры после незаконного изгнания предшественников, которых власти отправили в ссылку за противодействие иконоборчеству. Также на соборе не присутствовали представители древних патриархатов. Поэтому в дальнейшем церковь не признавала его и принятых на нем решений. По результатам «иконоборческого собора» Константин начал активно уничтожать не только иконы, но и любые религиозные изображения – мозаики, фрески, книги с иллюстрациями. Затем дошло и до уничтожения мощей. После смерти Константина его вдова Ирина в 787 году созвала собор в Никее (известный как Второй Никейский или Седьмой Вселенский собор). Его участники отменили решения «иконоборческого собора» и восстановили почитание икон.

17 января 1871 года выдали первый патент на канатную дорогу. Его получил Эндрю Смит Халлиди.

В 16-летнем возрасте он с отцом прибыл из Великобритании в США. Халлиди-старший подвергся «золотой лихорадке» и пытался заработать капитал на золотых приисках в Калифорнии. Однако успеха не добился и вернулся в Англию. А вот сын остался. В начале жизни в Калифорнии он тоже был золотоискателем, но с течением времени стал зарабатывать благодаря изобретательности и инженерному таланту, а не фортуне. Во время работы в шахтах Эндрю Смит Халлиди обратил внимание на слишком быстрый износ канатов, которые использовали для подъема на поверхность вагонеток с породой. Опираясь на известные ему наработки отца, Халлиди-младший наладил производство проволочных тросов, имевших гораздо больший срок эксплуатации. Именно эта технология – металлических тросов и вагонеток из рудников – в дальнейшем стала основой для канатной дороги. Производство своих проволочных канатов Халлиди развернул в Сан-Франциско. Их же использовал при строительстве мостов, к которому активно приобщился в 1860-е годы. Первые «канатные дороги» его конструкции предназначались для перевозки грузов, добываемых в шахтах, а не пассажиров. Но в историю Халлиди вошел благодаря пассажирскому проекту «Clay Street Hill Railway», который реализовали в Сан-Франциско по заказу местного муниципалитета. Вагоны этого нового вида транспорта цеплялись на металлические канаты Халлиди, а сама «канатка» была чем-то средним между трамваем и фуникулером. Ее запустили в работу 1 сентября 1873 года. Проект был финансово успешным, а в дальнейшем Халлиди неплохо заработал и на продаже авторских прав на создание канатных дорог в разных странах мира. Так что и безо всякого калифорнийского золота стал богатым человеком.

17 января 1912 года члены экспедиции Роберта Скотта достигли Южного полюса.

Они сделали это вторыми после экспедиции Амундсена, и после чрезвычайного разочарования погибли по дороге в базовый лагерь. Подробнее.

17 января 1920 года вступила в силу 18-я поправка к Конституции США, которая вводила «Сухой закон». Подробнее.

17 января 1992 года Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.

17 января 2007 года в Изюмской городской больнице после огнестрельного ранения и операции скончался бывший мэр Харькова и глава Харьковской ОВА, а на тот момент народный депутат от «Партии регионов» Евгений Кушнарев.

Кушнарев получил смертельное ранение накануне – на охоте, куда поехал с друзьями. Его смерть расследовали как убийство по неосторожности. А обвиняемым по делу был помощник народного депутата Дмитрия Шенцева Дмитрий Завальный. Он также получил обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия. По версии следствия, выпущенная Завальным пуля срикошетила в Евгения Кушнарева. 15 мая 2009 года Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дмитрия Завального по поводу амнистии. А дело об убийстве Кушнарева 9 сентября 2009 года закрыл Верховный суд. При этом на протяжении всего следствия и после решений суда широко обсуждаемой в обществе и среди политологов оставалась версия, что смерть Кушнарева не была случайной и связана с его политической деятельностью. В частности, такую теорию аргументируют популярностью Кушнарева среди избирателей «регионалов», которая уже представляла конкурентную опасность для лидера партии и будущего беглого президента Виктора Януковича.

17 января 2010 года состоялся первый тур выборов президента Украины, результатом которого стал выход во второй двух неоднократных премьеров – Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Янукович в первом туре набрал 35,32% голосов, Тимошенко – 25,05%. Третьим довольно неожиданно финишировал Сергей Тигипко – 13,06%.

Церковный праздник 17 января

17 января чтят память преподобного Антония Великого. Он рос в Египте в ІІІ веке в богатой христианской семье. В 18 лет осиротел, на его попечении осталась младшая сестра. Когда Антоний зашел в храм, то услышал голос Бога, который приказал ему продать дом и раздать имущество нищим. Это Антоний и сделал, а сестру поручил воспитывать местным христианкам. Сам оставил родной город, чтобы уединиться и служить Богу. Он посещал старцев и отшельников, выслушал их советы, а затем поселился в одной из отдаленных пещер. Потом пошел еще дальше и поселился за рекой Нил в развалинах военного укрепления. Через 20 лет к Антонию начали приходить сначала друзья, затем желающие стать его учениками. Они селились неподалеку от отшельника. Антоний же, хоть и давал им наставления, но тяготился таким количеством людей и искал нового уединения. В конце концов он пошел в так называемую «внутреннюю пустыню» — у берегов Красного моря и поселился на горе в оазисе, где находился источник воды и несколько пальм. Но и сюда постепенно начали сходиться люди, в том числе больные за исцелением. Через 70 лет в пустыне святой Антоний стал считать себя старейшим из живых отшельников, но получил откровение от Бога, что есть человек, который служит дольше него. Поэтому пошел искать этого подвижника и наконец нашел святого Павла Фивейского, жившего в пустыне около 90 лет. Павел сообщил Антонию, что скоро умрет, и просил похоронить его, что Антоний и сделал. Умер преподобный Антоний в возрасте 106 лет, а за свои подвиги заслужил наименование Великий.

Народные приметы

Если на Антония тепло, скоро придет весна.

Если на деревьях лежат снежные шапки, то в этом году будет много меда.

Что нельзя делать 17 января

Нельзя готовить бобы и чечевицу.

Нельзя прясть и вязать.

Нельзя лениться.

Нельзя играть в снежки и кататься с горки.