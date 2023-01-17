Сегодня 17 января: какой праздник и день в истории

17 января по церковному календарю – собор 70-ти апостолов и память преподобного Феоктиста. В этот день Южного полюса достигла смертельная экспедиция Скотта, а в США ввели Сухой закон.

Праздники и памятные даты 17 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 17 января нет. В мире – Всемирный день снега.

17 января в истории

17 января 1912 года члены экспедиции Роберта Скотта достигли Южного полюса (вторыми после экспедиции Амундсена). Эта экспедиция уверенно претендует на звание самой трагической в истории. Ведь все ее участники погибли, да еще и не добились желаемого. Ведь неожиданно для себя они пришли на Южный полюс вторыми. Изначально в этот поход отправились девять человек. После 85° южной широты дальше пошли пятеро. И это считают одним из роковых решений руководителя экспедиции Скотта. Продуктовые пайки были рассчитаны на меньшее количество человек, поэтому все участники экспедиции постоянно недоедали. Все же они преодолели трудности и достигли полюса, но там их ждало разочарование – в виде остатков лагеря норвежской экспедиции Амундсена. Скотт записал в дневнике: «Норвежцы опередили нас и достигли полюса первыми. Для нас это ужасное разочарование, мне жалко моих верных товарищей».

Так что в обратном направлении они отправились не только обессиленными, но и подавленными. Их преследовали неблагоприятная погода, голод и депрессия. Первым после физического и психического расстройства скончался Эдгар Эванс. Впоследствии Лоуренс Отс отморозил ногу, что замедлило движение экспедиции. 16 марта Отс вышел из палатки, сказав товарищам фразу, впоследствии ставшую в Британии крылатой: «Я выйду и, возможно, немного задержусь». Больше его не видели. Остальные участники не дошли до продуктового склада 20 км – их остановила снежная буря. Мужчины несколько дней пролежали в палатке, упустив шанс добраться до своей цели. 29 марта Скотт сделал в дневнике последнюю запись: «Нужно держаться до конца, но мы все слабеем, и конец уже близок. Мне очень жаль, но, по-моему, я больше не могу писать. Ради Бога, позаботьтесь о наших семьях». Тела участников экспедиции Скотта и его записи шесть месяцев спустя нашла экспедиция Эдварда Аткинсона.

17 января 1920 года вступила в силу 18-я поправка к Конституции США, которая внедряла Сухой закон. Идея введения таких ограничений была не только и не столько из числа морально-нравственных, сколько абсолютно практической. В мире шла Первая мировая война. Целью США было сохранение зерновых запасов. Еще до того в стране постепенно отказались от производства виски и пива. Введение Сухого закона действительно позволило сократить потребление алкоголя в США, однако не столь радикально, как задумывали авторы документа. Сразу же начал развиваться «черный рынок» спиртного. А с ним – и организованная преступность, которая «крышевала» подпольное производство алкоголя. От Сухого закона отказались в 1933 году, приняв 21-ю поправку в Конституцию США.

17 января 1992 года Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.

17 января 2010 года состоялся первый тур выборов президента Украины, результатом которого стал выход во второй тур двух неоднократных премьеров – Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Янукович в первом туре набрал 35,32% голосов, Тимошенко – 25,05. Третьим довольно неожиданно финишировал Сергей Тигипко – 13,06%.

Церковный праздник 17 января

17 января христиане отмечают Собор 70-ти апостолов и чтят память преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сицилийского.

Собор 70-ти апостолов был установлен церковью для того, чтобы показать равенство каждого из семидесяти и предотвратить разногласия в их почитании. Помимо празднования Собора святых апостолов, каждого из них чтят в течение года. Апостолы проповедовали христианство в первом веке в разных странах. Многие пострадали за Христа – стали мучениками или находились в заключении.

Преподобный Феоктист основал обитель в Кукуме на острове Сицилия, где стал игуменом. В его монастыре жили греческие монахи, бежавшие от преследований иконоборцев. Умер преподобный в 800 году.

Народные приметы

На деревьях много снега – у пчеловодов будет удачный год с хорошим урожаем.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя брать в путь с собой маленьких детей. И вообще в дороге нужно быть осторожными.

Нельзя в этот день играть свадьбу.