Сьогодні 17 січня: яке свято та день в історії

17 січня за церковним календарем – собор 70-ти апостолів та пам’ять преподобного Феоктиста. У цей день Південного полюса досягла смертельна експедиція Скотта, а в США запровадили Сухий закон.

Свята та пам’ятні дати 17 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 17 січня немає. У світі – Всесвітній день снігу.

17 січня в історії

17 січня 1912 року члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса (другими після експедиції Амундсена). Ця експедиція впевнено претендує на звання найтрагічнішої в історії. Адже всі її учасники загинули, та ще й не досягли бажаного. Адже несподівано для себе прийшли на Південний полюс другими. Від початку в цей похід вирушило дев’ять людей. Після 85° південної широти далі пішли п’ятеро. І це вважають одним із фатальних рішень керівника експедиції Скотта. Продуктові пайки були розраховані на меншу кількість осіб, тож усі учасники експедиції потерпали від недоїдання. Усе ж вони подолали труднощі й досягли полюса, але там на них чекало розчарування – у вигляді залишків табору норвезької експедиції Амундсена. Скотт записав у щоденнику: “Норвежці випередили нас і досягли полюса першими. Для нас це жахливе розчарування, мені шкода моїх вірних товаришів”.

Тож у зворотному напрямку вони вирушили не тільки знесиленими, але й пригніченими. Їх переслідували несприятлива погода, голод і депресії. Першим після фізичного та психічного розладу помер Едгар Еванс. Згодом Лоуренс Оутс відморозив ногу, що уповільнило рух експедиції. 16 березня Оутс вийшов із намету, сказавши товаришам фразу, яка згодом стала в Британії крилатою: “Я вийду і, можливо, трохи затримаюсь”. Більше його не бачили. Решта учасників не дійшла до продуктового складу 20 км – їх зупинила снігова буря. Чоловіки кілька днів пролежали в наметі, утративши шанси дістатися своєї цілі. 29 березня Скотт зробив у щоденнику останній запис: “Треба триматись до кінця, але ми дедалі слабшаємо, і кінець уже близький. Мені дуже шкода, але, здається, я більше не можу писати. Заради Бога, подбайте про наші сім’ї”. Тіла учасників експедиції Скотта та його записи через шість місяців знайшла експедиція Едварда Аткінсона.

17 січня 1920 року набрала чинності 18-та поправка до Конституції США, яка запроваджувала Сухий закон. Ідея введення таких обмежень була не тільки й не стільки з числа морально-етичних, скільки абсолютно практичною. У світі тривала Перша світова війна. Метою США було збереження зернових запасів. Ще до того в країні поступово відмовилися від виробництва віскі й пива. Введення Сухого закону дійсно дозволило скоротити споживання алкоголю в США, проте не настільки радикально, яка задумували автори документу. Адже одразу почав розвиватися “чорний ринок” спиртного. А з ним – і організована злочинність, яка “кришувала” підпільне виробництво алкоголю. Від Сухого закону відмовилися в 1933 році, прийнявши 21-у поправку в Конституцію США.

17 січня 1992 року Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.

17 січня 2010 року відбувся перший тур виборів президента України, результатом якого став вихід у другий двох неодноразових прем’єрів – Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Янукович у першому турі набрав 35,32% голосів, Тимошенко – 25,05. Третім доволі несподівано фінішував Сергій Тігіпко – 13,06%.

Церковне свято 17 січня

17 січня християни відзначають Собор 70-ти апостолів та вшановують пам’ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сицилійського.

Собор 70-ти апостолів був встановлений Православною Церквою для того, щоб показати рівночестя кожного з сімдесяти і запобігти розбіжностям у їхньому шануванні. Крім святкування Собору святих апостолів, кожного з них окремо вшановують протягом року. Апостоли проповідували християнство у першому столітті по різних країнах. Багато з них постраждали за Христа – стали мучениками або перебували в ув’язненні.

Преподобний Феоктист заснував обитель у Кукумі на острові Сицилія, де став ігуменом. У його монастирі жили грецькі ченці, які тікали від переслідувань іконоборців. Помер преподобний у 800 році.

Народні прикмети

На деревах багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік з хорошим урожаєм.

Що сьогодні не можна робити

Не можна брати в дорогу з собою маленьких дітей. І взагалі в дорозі треба бути обережними.

Не можна в цей день грати весілля.