Сьогодні 17 січня: яке свято та день в історії
17 січня за церковним календарем – собор 70-ти апостолів та пам’ять преподобного Феоктиста. У цей день Південного полюса досягла смертельна експедиція Скотта, а в США запровадили Сухий закон.
Свята та пам’ятні дати 17 січня
Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 17 січня немає. У світі – Всесвітній день снігу.
17 січня в історії
17 січня 1912 року члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса (другими після експедиції Амундсена). Ця експедиція впевнено претендує на звання найтрагічнішої в історії. Адже всі її учасники загинули, та ще й не досягли бажаного. Адже несподівано для себе прийшли на Південний полюс другими. Від початку в цей похід вирушило дев’ять людей. Після 85° південної широти далі пішли п’ятеро. І це вважають одним із фатальних рішень керівника експедиції Скотта. Продуктові пайки були розраховані на меншу кількість осіб, тож усі учасники експедиції потерпали від недоїдання. Усе ж вони подолали труднощі й досягли полюса, але там на них чекало розчарування – у вигляді залишків табору норвезької експедиції Амундсена. Скотт записав у щоденнику: “Норвежці випередили нас і досягли полюса першими. Для нас це жахливе розчарування, мені шкода моїх вірних товаришів”.
Тож у зворотному напрямку вони вирушили не тільки знесиленими, але й пригніченими. Їх переслідували несприятлива погода, голод і депресії. Першим після фізичного та психічного розладу помер Едгар Еванс. Згодом Лоуренс Оутс відморозив ногу, що уповільнило рух експедиції. 16 березня Оутс вийшов із намету, сказавши товаришам фразу, яка згодом стала в Британії крилатою: “Я вийду і, можливо, трохи затримаюсь”. Більше його не бачили. Решта учасників не дійшла до продуктового складу 20 км – їх зупинила снігова буря. Чоловіки кілька днів пролежали в наметі, утративши шанси дістатися своєї цілі. 29 березня Скотт зробив у щоденнику останній запис: “Треба триматись до кінця, але ми дедалі слабшаємо, і кінець уже близький. Мені дуже шкода, але, здається, я більше не можу писати. Заради Бога, подбайте про наші сім’ї”. Тіла учасників експедиції Скотта та його записи через шість місяців знайшла експедиція Едварда Аткінсона.
Читайте також: Сьогодні 16 січня: яке свято та день в історії
17 січня 1920 року набрала чинності 18-та поправка до Конституції США, яка запроваджувала Сухий закон. Ідея введення таких обмежень була не тільки й не стільки з числа морально-етичних, скільки абсолютно практичною. У світі тривала Перша світова війна. Метою США було збереження зернових запасів. Ще до того в країні поступово відмовилися від виробництва віскі й пива. Введення Сухого закону дійсно дозволило скоротити споживання алкоголю в США, проте не настільки радикально, яка задумували автори документу. Адже одразу почав розвиватися “чорний ринок” спиртного. А з ним – і організована злочинність, яка “кришувала” підпільне виробництво алкоголю. Від Сухого закону відмовилися в 1933 році, прийнявши 21-у поправку в Конституцію США.
17 січня 1992 року Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.
17 січня 2010 року відбувся перший тур виборів президента України, результатом якого став вихід у другий двох неодноразових прем’єрів – Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Янукович у першому турі набрав 35,32% голосів, Тимошенко – 25,05. Третім доволі несподівано фінішував Сергій Тігіпко – 13,06%.
Церковне свято 17 січня
17 січня християни відзначають Собор 70-ти апостолів та вшановують пам’ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сицилійського.
Собор 70-ти апостолів був встановлений Православною Церквою для того, щоб показати рівночестя кожного з сімдесяти і запобігти розбіжностям у їхньому шануванні. Крім святкування Собору святих апостолів, кожного з них окремо вшановують протягом року. Апостоли проповідували християнство у першому столітті по різних країнах. Багато з них постраждали за Христа – стали мучениками або перебували в ув’язненні.
Преподобний Феоктист заснував обитель у Кукумі на острові Сицилія, де став ігуменом. У його монастирі жили грецькі ченці, які тікали від переслідувань іконоборців. Помер преподобний у 800 році.
Народні прикмети
На деревах багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік з хорошим урожаєм.
Що сьогодні не можна робити
Не можна брати в дорогу з собою маленьких дітей. І взагалі в дорозі треба бути обережними.
Не можна в цей день грати весілля.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Сьогодні 17 січня: яке свято та день в історії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня за церковним календарем – собор 70-ти апостолів та пам’ять преподобного Феоктиста. У цей день Південного полюса досягла смертельна експедиція Скотта, а в США запровадили Сухий закон".