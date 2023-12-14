Сегодня 14 декабря: какой праздник и день в истории

14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В этот день 1840-го родился драматург Михаил Старицкий. В 1911-м экспедиция Руаля Амундсена первой покорила Южный полюс. В 1918-м отрекся от власти гетман Павел Скоропадский. В 1939-м СССР исключили из Лиги наций. В 1986-м завершили строительство объекта «Укрытие» над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Праздники и памятные даты 14 декабря

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В мире также: Всемирный день обезьян, День жареных каштанов.

14 декабря в истории

14 декабря 1840 года в Черкасской области родился будущий драматург, автор пьесы «За двумя зайцами» и слов песни «Ніч яка місячна» Михаил Старицкий.

Парень осиротел в 12 лет, и его на воспитание взял родственник матери – Виталий Лысенко, отец знаменитого украинского композитора Николая Лысенко. С Николаем Михаил Старицкий рос вместе и дружил всю жизнь. Они оба учились в Харьковском, а впоследствии – Киевском университетах, были участниками киевской Громады и вместе создавали и развивали украинский театр.

«После бурной киевской жизни Михаил Старицкий вернулся на Полтавщину в родительское имение. Однажды вечером он увидел крестьянку Степаниду и влюбился. Эта девушка вдохновила Старицкого на написание слов замечательной песни «Ніч яка місячна», – описывает один из ключевых эпизодов биографии Старицкого Украинский институт национальной памяти. — Назначив ей встречу, чтобы признаться, ожидая любимую вечером у реки Старицкий придумал строки: «Ніч яка місячна, ясная, зоряна, видно, хоч голки збирай! Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай!» Но девушка была обручена, поэтому свою любовь и семейный уют Старицкий нашел с Софией Лысенко (сестрой друга Николая Лысенко)».

Первой театральной постановкой, которую совместно создали Старицкий и Лысенко, была «Рождественская ночь» по мотивам повести Гоголя. Также вместе они поставили больше десятка собственных пьес. Старицкий настолько верил в будущее украинского театра, что ради него продал свое имение и вложил деньги в первую украинскую профессиональную театральную труппу. В 1880-е эта труппа успешно гастролировала в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве и Вильнюсе. Но уже в 1893 году деньги на содержание коллектива у Старицкого закончились, и он прекратил свое участие в проекте. Остаток жизни он писал – прозу, поэзию и пьесы. Умер Михаил Старицкий 27 апреля 1904 года.

14 декабря 1911 года экспедиция норвежца Руаля Амундсена достигла Южного полюса. Они стали первыми людьми, которым это удалось. И, казалось, иначе и быть не могло, ведь у Амундсена были амбиции стать самым знаменитым полярным исследователем мира с самого детства.

Он происходил из обеспеченной семьи, которая в конце XIX века уже имела в собственности свою верфь, 20 парусников и пароход. Отец Амундсена разбогател на поставках для британских и французских войск во время Крымской войны. Поэтому у парня были все возможности получить качественное образование. Но он с трудом окончил школу, а из университета сбежал сразу после смерти матери (она очень хотела, чтобы сын выучился на медика). При этом Руаль был очень настойчив в другом. Прочитав в 15 лет книгу Джона Франклина об экспедиции 1819—1822 годов, во время которой искали северный путь из Атлантического океана в Тихий, Амундсен решил: именно он совершит то, что не удалось Франклину. С этого момента будущий полярник вел спартанский образ жизни: соблюдал строгую диету, тренировался, совершал лыжные переходы, спал на открытом воздухе зимой и т.д.

На борт судна Амундсен впервые ступил в 22 года – юнгой. А в 23 года (в 1895-м) успешно сдал экзамен на штурмана и участвовал в промышленных заплывах. Первая полярная экспедиция с участием Амундсена началась в 1896 году. И уже в ней молодой человек проявил те качества, которые в дальнейшем принесли ему славу «Наполеона полярных стран». Бельгийская антарктическая экспедиция на судне «Бельжика» под командованием офицера де Жерлаша, к которой присоединился Амундсен, попала в беду. Корабль застрял в ледовом заторе у берегов Антарктиды и дрейфовал 13 месяцев. За это время на борту закончились припасы, команду мучила цинга, люди сходили с ума и умирали. Но только не Руаль Амундсен. Получив в пути повышение до должности штурмана и заместителя капитана, он не терял здравого смысла ни на минуту. Будущий покоритель Антарктиды убеждал капитана выполнить свои рекомендации, чтобы спасти людей и корабль, но Жерлаш категорически отвергал все советы «неопытного» моряка. В конце концов Амундсен нарушил требование Географического общества Бельгии (что экспедиция должна оставаться под руководством только офицера-бельгийца) и заявил Жерлашу: «Никакой бельгийской экспедиции для меня больше не существует». Амундсен взял руководство на себя, вывел корабль изо льдов и вернул в Антверпен. За это Королевство Бельгия наградило его орденом Леопольда I.

После этой экспедиции Амундсен решил не доверять свою судьбу другим, а быть капитаном самому. Он сдал соответствующий экзамен, приобрел шхуну, сформировал экипаж из семи человек. Эта группа после трехлетней подготовки смогла осуществить то, что не удалось Джону Франклину — пройти по Северо-Западному проходу из Атлантического в Тихий океан. Следующей целью Амундсен «наметил» Северный полюс. Но его опередила экспедиция Роберта Пири. Так что норвежец срочно переориентировался на юг, где еще имел шансы стать первым. Его команда успешно достигла Антарктиды и 19 октября 1911 года пятеро полярников на четырех санях, запряженных 13 собаками каждые, отправились к Южному полюсу. Они успешно достигли его 14 декабря, опередив на 35 дней экспедицию Роберта Скотта, которой суждено было трагически погибнуть на обратном пути. Амундсен установил на Южном полюсе небольшую палатку и норвежский флаг.

А в палатке оставил два письма – отчет королю Норвегии и послание своим несчастливым соперникам – экспедиции Скотта. 7 марта 1912 года команда Амундсена уже достигла острова Тасмания, где полярники и известили прессу о покорении Южного полюса. Впереди у Амундсена еще был успешный проход по Северо-Восточному морскому пути (вдоль берегов Сибири) и полет через Северный полюс на дирижабле. Погиб «Наполеон полярных стран» в Арктике – он бросился на спасение экспедиции Умберто Нобиле, которого на самом деле искренне ненавидел. 28 июня 1928 года связь с самолетом Амундсена оборвалась. Его не нашли до сих пор.

14 декабря 1918 года – гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР. Подробнее.

14 декабря 1939 года СССР исключили из Лиги наций. Это стало наказанием за вторжение советской армии в Финляндию. Накануне, 13 декабря, Лига наций признала СССР страной-агрессором. Такое решение поддержали 28 из 40 государств, входивших в то время в Лигу наций. Советский Союз пробыл в Лиге всего пять лет – лишь немногим дольше, чем нацистская Германия (Третий Рейх сам вышел из объединения в октябре 1933-го).

14 декабря 1986 года официально сообщили о завершении строительства объекта «Укрытие» — так называемого «саркофага» над разрушенным взрывом четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Подробнее.

Церковный праздник 13 декабря

13 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Фирса, Левкия и Калиника. Они пострадали во время гонений на христиан императора Деция. Левкий упрекнул правителя города в несправедливом преследовании христиан. За это его пытали и отрубили голову мечом. Фирс также был приговорен к пыткам, перенес их невредимым и мирно умер. Калиник был языческим жрецом. Он увидел мужество и чудеса святого Фирса и поверил в Христа. Он признался в своей вере и тоже был казнен.

Народные приметы

Если собаки весь день лают, будет снегопад.

Если вороны громко каркают – похолодание.

Если звезды на небе ярко мерцают – будет метель.

Что нельзя делать 14 декабря

Нельзя оставлять открытой книгу, если ее не читаешь.

Нельзя ругаться матом.

Нельзя употреблять алкоголь.