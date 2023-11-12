Сегодня 12 ноября: какой праздник и день в истории

12 ноября 1902 года Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире продалась тиражом более 1 миллиона экземпляров. В 1912-м поисковики обнаружили последнюю стоянку полярников экспедиции Роберта Скотта, которые вторыми достигли Южного полюса и все погибли. В 1918-м Австрию провозгласили республикой. В 1967-м состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев. В 1992-м прекращено функционирование рубля в денежном обращении в Украине.

Праздники и памятные даты 12 ноября

12 ноября – День виноградаря и винодела Украины.

В мире: Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности, Всемирный день скороговорки. Также в этот день начинается Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках (длится до 18 ноября).

12 ноября в истории

12 ноября 1902 года оперный певец Энрико Карузо записал пластинку, которая первой в мире «разошлась» тиражом более 1 миллиона экземпляров. Это была запись «Vesti la giubba».

Запись была сделана механически, никаких электронных технологий и носителей в те времена, конечно, не существовало. Сделав запись и распространив ее, Карузо одновременно стал первой звездой звукозаписи и миллионером (в долларах начала ХХ века). Эта пластинка стала сенсацией своего времени, ведь теперь, чтобы услышать Карузо, не нужно было ехать в Италию и покупать билеты в «La Scala». Хотя и прослушивание пластинки было недешевым удовольствием. Требовалось приобрести дорогую технику, да и сама пластинка стоила около 1 доллара (на современные деньги – это примерно 30 долларов). Качество записи, конечно, было гораздо хуже, чем то, к которому мы привыкли сейчас. «Vesti la giubba» в исполнении Карузо, которую можно услышать сегодня, уже прошла «очистку» современными методами благодаря цифровой обработке.

12 ноября 1912 года поисковая группа, которая отправилась выяснить судьбу экспедиции Роберта Скотта, обнаружила последнюю стоянку исследователей Антарктиды и их замерзшие тела. Там нашли и дневник Скотта, засвидетельствовавший трагическую историю покорителей Южного полюса.

Скотт и его компаньоны достигли Южного полюса, но обнаружили, что раньше них туда добралась экспедиция норвежца Амундсена. С самого начала в поход со Скоттом отправились девять человек. После 85° южной широты к полюсу отправились пятеро. И это считают одним из роковых решений руководителя экспедиции Скотта. Продуктовые пайки были рассчитаны на меньшее количество человек, поэтому все участники экспедиции страдали от недоедания. На обратном пути первым после физического и психического расстройства скончался Эдгар Эванс. Впоследствии Лоуренс Оутс отморозил ногу, что замедлило движение экспедиции. 16 марта 1912 года Оутс вышел из палатки, сказав товарищам фразу, впоследствии ставшую в Британии крылатой: «Я выйду и, возможно, немного задержусь». Больше его не видели. Остальные участники не дошли до базового лагеря, где был продуктовый склад, всего 20 км – их остановила снежная буря. Мужчины несколько дней пролежали в палатке. Последняя запись Скотта в дневнике была такой: «Нужно держаться до конца, но мы все слабеем, и конец уже близок. Мне очень жаль, но, по-моему, я больше не могу писать. Ради Бога, позаботьтесь о наших семьях».

12 ноября 1918 года Австрию провозгласили республикой. Это произошло на фоне капитуляции Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне и ее распада.

Еще до капитуляции, 17 октября 1918 года, унию с Австрией разорвал парламент Венгрии. Страна провозгласила независимость. 5 ноября императора Карла I Габсбурга свергли с венгерского престола. А 11 ноября он заявил о самоустранении от руководства Австрией (хотя официально от престола не отрекся). На следующий день рейхсрат (парламент) упразднил монархию и палату лордов и провозгласил империю республикой. В этот же день приняли «Закон о государственной форме и форме правления Германской Австрии». По этому закону, назначили выборы в конституционное национальное собрание – для принятия конституции. А до того законодательную власть в стране должно было осуществлять временное национальное собрание (в него вошли все члены рейхсрата созыва 1911 года, которые были избраны от немецкой части Австрии). Временным исполнительным органом стал государственный совет во главе со статс-канцлером. Выборы в конституционное собрание состоялись 16 февраля 1919 года. После этого приняли законы о правительстве и парламенте. 10 сентября 1919 года австрийская делегация подписала Сен-Жерменский мирный договор. Среди его условий было запрещение Австрии объединяться с Германией. Также страна признавала независимость Чехословакии и Венгрии и отдавала часть земель, ранее входивших в Австро-Венгрию, Королевству сербов, хорватов и словенцев и Румынии. 21 октября 1919 года конституционное национальное собрание ратифицировало этот договор и изменило название государства на Республика Австрия.

12 ноября 1967 года в Нью-Йорке состоялся Первый Мировой конгресс свободных украинцев.

В настоящее время эта международная общественная организация объединяет 20 млн украинцев. Но на первом конгрессе собрались только 1003 делегата. Заседание проходило с 12 по 19 ноября. После провозглашения независимости Украины – в 1993 году конгресс переименовали во Всемирный конгресс украинцев, слово «свободных» убрали. В СКУ представлены украинские диаспоры Канады, ЕС, Австралии, США, Аргентины, Бразилии и т.д. – всего более 150 организаций из полусотни стран. Среди крупных проектов, реализуемых конгрессом, – достижение международного признания Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Украинская диаспора способствует всем процессам интеграции Украины в ЕС, принимает участие в наблюдении за выборами, а сейчас активно поддерживает украинский народ в войне против российских оккупантов.

12 ноября 1992 года в денежном обращении Украины прекращено функционирование советского рубля. До этого момента в стране функционировали одновременно две валюты – рубли и украинские купоно-карбованцы (их «запустили» в обращение с 10 января 1992-го).

Карбованцы использовали для расчетов за продукты и промышленные товары, а рубли принимали для расчетов за услуги и другие виды платежей. Формально курс был «один к одному», но реально карбованцы в начале своего существования ценились выше рублей, ведь чаще были нужны в быту. Постепенно карбованцы вытесняли рубли из наличного обращения. К моменту полного отказа от рубля его использовали уже только для безналичных операций. С самого начала купоно-карбованцы планировали ввести как временную валюту – на переходный период примерно в полгода. По факту они просуществовали вплоть до 1996-го и из-за галопирующей инфляции в стране «разрослись» до номинала в 1 млн.

Церковный праздник 12 ноября

12 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Он родился на Кипре в VII веке в семье знатного вельможи Епифания. Был женат, у него были дети, но все они умерли. После этого Иоанн стал монахом: суровым постником и молитвенником. Когда скончался патриарх Александрийский, император Ираклий и духовенство уговорили святого Иоанна занять патриарший престол. Главные деяния патриарха, вошедшие в историю, – это помощь нуждающимся и раздача милостыни. Иоанн бесплатно ежедневно кормил более 7000 нуждающихся жителей Александрии. Когда же персы ограбили и сожгли Иерусалим, патриарх Иоанн выделил большую часть церковной казны для того, чтобы выкупить у захватчиков пленных. Незадолго до смерти святой Иоанн вынужден был из-за болезни покинуть свою кафедру. Он прибыл на Кипр, в родной город Амафунта, где и умер, по разным данным, в промежутке с 616 по 620 год.

Народные приметы

Если синичка подлетает к окну и садится на подоконник, скоро выпадет снег.

Если синицы пищат с утра — ударит мороз.

Что нельзя делать 12 ноября

Нельзя думать о плохом.

Нельзя ссориться.