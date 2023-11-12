Сьогодні 12 листопада: яке свято та день в історії

12 листопада 1902 року Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі продалася тиражем понад 1 мільйон примірників. 1912-го пошуковики виявили останню стоянку полярників експедиції Роберта Скотта, які другими досягли Південного полюса та всі загинули. 1918-го Австрію проголосили республікою. 1967-го відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців. 1992-го припинено функціонування рубля у грошовому обігу в Україні.

Свята та пам’ятні дати 12 листопада

12 листопада – День виноградаря та винороба України.

У світі: Всесвітній день боротьби з пневмонією, День спеціаліста з безпеки, Всесвітній день скоромовки. Також у цей день розпочинається Всесвітній тиждень поінформованості про антибіотики (триває до 18 листопада).

12 листопада в історії

12 листопада 1902 року оперний співак Енріко Карузо записав платівку, яка першою у світі “розійшлася” тиражем понад 1 мільйон екземплярів. Це був запис “Vesti la giubba”.

Запис був зроблений механічно, жодних електронних технологій та носіїв у ті часи, звичайно, не існувало. Зробивши запис та поширивши його, Карузо одночасно став першою зіркою звукозапису та мільйонером (у доларах початку ХХ століття). Ця платівка стала сенсацією свого часу, адже тепер, щоб почути Карузо, не треба було їхати до Італії та купувати квитки до “La Scala”. Хоч і прослуховування платівки було недешевою насолодою. Треба було придбати дорогу техніку, та й сама платівка коштувала близько 1 долара (на сучасні гроші – це приблизно 30 доларів). Якість запису, звичайно, було набагато гіршою, ніж та, до якої ми звикли зараз. “Vesti la giubba” у виконанні Карузо, яку можна почути сьогодні, вже пройшла “очищення” сучасними методами завдяки цифровій обробці.

12 листопада 1912 року пошукова група, яка вирушила з’ясувати долю експедиції Роберта Скотта, виявила останню стоянку дослідників Антарктиди та їхні замерзлі тіла. Там знайшли й щоденник Скотта, який засвідчив трагічну історію підкорювачів Південного полюса.

Скотт та його компаньйони досягли Південного полюса, але виявили, що раніше за них туди дісталася експедиція норвежця Амундсена. Із самого початку в похід зі Скоттом вирушили дев’ятеро людей. Після 85° південної широти до полюса вирушили п’ятеро. І це вважають одним із фатальних рішень керівника експедиції Скотта. Продуктові пайки були розраховані на меншу кількість людей, тому всі учасники експедиції страждали від недоїдання. На зворотному шляху першим після фізичного та психічного розладу помер Едгар Еванс. Згодом Лоуренс Оутс відморозив ногу, що сповільнило рух експедиції. 16 березня 1912 року Оутс вийшов з намету, сказавши товаришам фразу, яка згодом стала в Британії крилатою: “Я вийду і, можливо, трохи затримаюся”. Більше його не бачили. Решта учасників не дійшли до базового табору, де був продуктовий склад, всього 20 км – їх зупинила сніжна буря. Чоловіки кілька днів пролежали у наметі. Останній запис Скотта в щоденнику був такий: “Треба триматися до кінця, але ми всі слабшаємо, і кінець вже близький. Мені дуже шкода, але, на мою думку, я більше не можу писати. Заради Бога, подбайте про наші сім’ї”.

12 листопада 1918 року Австрію проголосили республікою. Це сталося на тлі капітуляції Австро-Угорської імперії у Першій світовій війні та її розпаду.

Ще до капітуляції, 17 жовтня 1918 року, унію з Австрією розірвав парламент Угорщини. Країна проголосила незалежність. 5 листопада імператора Карла I Габсбурга скинули з угорського престолу. А 11 листопада він заявив про самоусунення від керівництва Австрією (хоча офіційно престолу не зрікся). Наступного дня рейхсрат (парламент) скасував монархію та палату лордів та проголосив імперію республікою. Цього ж дня ухвалили “Закон про державну форму та форму правління Німецької Австрії”. Згідно з цим законом призначили вибори до конституційних національних зборів – для ухвалення конституції. А до того законодавчу владу в країні мали здійснювати тимчасові національні збори (до них увійшли всі члени рейхсрату скликання 1911 року, які були обрані від німецької частини Австрії). Тимчасовим виконавчим органом стала державна рада на чолі зі статс-канцлером. Вибори до конституційних зборів відбулися 16 лютого 1919 року. Після цього ухвалили закони про уряд та парламент. 10 вересня 1919 року австрійська делегація підписала Сен-Жерменський мирний договір. Серед його умов була заборона Австрії об’єднуватися з Німеччиною. Також країна визнавала незалежність Чехословаччини та Угорщини та віддавала частину земель, що раніше входили до Австро-Угорщини, Королівству сербів, хорватів та словенців і Румунії. 21 жовтня 1919 року конституційні національні збори ратифікували цей договір і змінили назву держави на Республіка Австрія.

12 листопада 1967 року в Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців.

Наразі ця міжнародна громадська організація об’єднує 20 млн українців. Але на першому конгресі зібралися лише 1003 делегати. Засідання проходило з 12 до 19 листопада. Після проголошення незалежності України – 1993 року конгрес перейменували на Всесвітній конгрес українців, слово “вільних” прибрали. У СКУ представлені українські діаспори Канади, ЄС, Австралії, США, Аргентини, Бразилії тощо – всього понад 150 організацій із пів сотні країн. Серед великих проєктів, що їх реалізує конгрес, – досягнення міжнародного визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Українська діаспора сприяє всім процесам інтеграції України до ЄС, бере участь у спостереженні за виборами, а зараз активно підтримує український народ у війні проти російських окупантів.

12 листопада 1992 року в грошовому обігу України припинено функціонування радянського рубля. До цього моменту в країні функціонували одночасно дві валюти – рублі та українські купоно-карбованці (їх “запустили” в обіг із 10 січня 1992-го).

Карбованці використовували для розрахунків за продукти та промислові товари, а рублі приймали для розрахунків за послуги та інші види платежів. Формально курс був “один до одного”, але реально карбованці на початку свого існування цінувалися вище за рублі, адже частіше були потрібні в побуті. Поступово карбованці витісняли рублі з готівкового обігу. На момент повної відмови від рубля його використовували вже тільки для безготівкових операцій. Із самого початку купоно-карбованці планували запровадити як тимчасову валюту – на перехідний період приблизно пів року. За фактом вони проіснували аж до 1996-го і через обвальну інфляцію в країні “розрослися” до номіналу в 1 млн.

Церковне свято 12 листопада

12 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять святителя Йоана Милостивого, патріарха Олександрійського. Він народився на Кіпрі у VII столітті в родині знатного вельможі. Був одружений, мав дітей, але всі вони померли. Після цього Йоан став ченцем: суворим постником та молитовником. Коли помер Олександрійський патріарх, імператор Іраклій і духовенство вмовили святого Йоана зайняти патріарший престол. Основні дії патріарха, які увійшли в історію, – це допомога нужденним і роздача милостині. Йоан безплатно щодня годував понад 7000 нужденних жителів Олександрії. Коли ж перси пограбували та спалили Єрусалим, патріарх Йоан виділив більшу частину церковної скарбниці для того, щоб викупити у загарбників полонених. Незадовго до смерті святий Йоан змушений був через хворобу покинути свою катедру. Він прибув на Кіпр, до рідного міста Амафунта, де й помер, за різними даними, у проміжку з 616 по 620 рік.

Народні прикмети

Якщо синичка підлітає до вікна і сідає на підвіконня, то скоро випаде сніг.

Якщо синиці пищать зранку – вдарить мороз.

Що не можна робити 12 листопада

Не можна думати про погане.

Не можна сваритися.