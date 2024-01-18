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В Харькове заменили флаг Украины (фото)

Общество 11:05   18.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове заменили флаг Украины (фото) Фото: Харьковский городской совет

В Харькове 18 января заменили Государственный флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

Государственный флаг сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили на меньший из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра, сообщили в Харьковском горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 18 января заменили Государственный флаг Украины на самом высоком флагштоке города.".