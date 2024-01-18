В Харькове заменили флаг Украины (фото)

В Харькове 18 января заменили Государственный флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

Государственный флаг сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили на меньший из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра, сообщили в Харьковском горсовете.