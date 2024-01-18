В Харькове заменили флаг Украины (фото)
Фото: Харьковский городской совет
В Харькове 18 января заменили Государственный флаг Украины на самом высоком флагштоке города.
Государственный флаг сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили на меньший из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра, сообщили в Харьковском горсовете.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 18 января заменили Государственный флаг Украины на самом высоком флагштоке города.".