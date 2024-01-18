На Харьковщине ожидают гололед: дорожники перешли на усиленный режим работы

Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы предотвратить усложнение движения на автодорогах Харьковщины.

«В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега с последующим переходом в дождь, местами ледяной дождь. Температура воздуха будет колебаться от -6 до +2 градусов, порывы ветра будут достигать 7-12 м/с. В результате резкого перехода температуры через 0 градусов на дорогах будет образовываться гололед, что значительно увеличит длину тормозного пути и снизит управляемость автомобилем», — сообщили в ХОВА.

По их данным, на дорогах региона работает 91 единица техники и более 100 рабочих. В частности, для обработки местных дорог уже использовано 97 кубических метров песчано-солевой смеси.

«Особое внимание специалисты уделяют оперативной расчистке и обработке автобусных маршрутов и дорог, которые имеют важное значение для эвакуации раненых, гражданского населения, ликвидации последствий обстрелов и доставки гуманитарной помощи», — добавили в ХОВА.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Об осложнениях в движении на дорогах местного значения нужно сообщать дежурному диспетчеру ГП «Харьковский облавтодор»: (057) 336-77-00, 336-79-33.

Также можно обращаться на горячую линию Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области: +38 095 568 38 77.