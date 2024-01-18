На Харьковщине ожидают гололед: дорожники перешли на усиленный режим работы
Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы предотвратить усложнение движения на автодорогах Харьковщины.
«В течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега с последующим переходом в дождь, местами ледяной дождь. Температура воздуха будет колебаться от -6 до +2 градусов, порывы ветра будут достигать 7-12 м/с. В результате резкого перехода температуры через 0 градусов на дорогах будет образовываться гололед, что значительно увеличит длину тормозного пути и снизит управляемость автомобилем», — сообщили в ХОВА.
По их данным, на дорогах региона работает 91 единица техники и более 100 рабочих. В частности, для обработки местных дорог уже использовано 97 кубических метров песчано-солевой смеси.
«Особое внимание специалисты уделяют оперативной расчистке и обработке автобусных маршрутов и дорог, которые имеют важное значение для эвакуации раненых, гражданского населения, ликвидации последствий обстрелов и доставки гуманитарной помощи», — добавили в ХОВА.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Об осложнениях в движении на дорогах местного значения нужно сообщать дежурному диспетчеру ГП «Харьковский облавтодор»: (057) 336-77-00, 336-79-33.
Также можно обращаться на горячую линию Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области: +38 095 568 38 77.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дорожники, работа, режим, робота, техника, усиленный, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы предотвратить усложнение движения на автодорогах Харьковщины.".