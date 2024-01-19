В субботу Харьков и часть области будет засыпать мокрым снегом
Фото: Василий Голосный
В северо-западной части Харьковской области в субботу, 20 января, ожидаются сильные осадки — снег и мокрый снег.
Также в течение суток — налипание мокрого снега и гололед, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
Таким погодным явлениям присвоен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, мокрый снег, погода, предупреждение, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 14:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В северо-западной части Харьковской области в субботу, 20 января, ожидаются сильные осадки — снег и мокрый снег.".