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В субботу Харьков и часть области будет засыпать мокрым снегом

Общество 14:36   19.01.2024
Елена Нагорная
В субботу Харьков и часть области будет засыпать мокрым снегом Фото: Василий Голосный

В северо-западной части Харьковской области в субботу, 20 января, ожидаются сильные осадки — снег и мокрый снег.

Также в течение суток — налипание мокрого снега и гололед, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Таким погодным явлениям присвоен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В северо-западной части Харьковской области в субботу, 20 января, ожидаются сильные осадки — снег и мокрый снег.".