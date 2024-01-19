В субботу Харьков и часть области будет засыпать мокрым снегом

В северо-западной части Харьковской области в субботу, 20 января, ожидаются сильные осадки — снег и мокрый снег.

Также в течение суток — налипание мокрого снега и гололед, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Таким погодным явлениям присвоен I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.