Ледяные дороги на Харьковщине: скорые застревают, легковушки слетают в кюветы
Спасатели сообщили, что за сутки четыре раза выезжали на помощь водителям, застрявшим на дорогах на Харьковщине.
«В частности, в с. Горяное Великобурлукской громады и с. Рогань Роганской отбуксировали кареты скорой помощи со скользких участков дорог, чтобы они смогли добраться до пациентов», — привели пример в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Еще в двух случаях помощь понадобилась водителям легковушек.
«Возле с. Казачья Лопань Дергачевской громады и в с. Васищево Безлюдовской две легковушки попали в кюветы. Поэтому чрезвычайники вытащили их на проезжие части спасательными автомобилями», — проинформировали в ГСЧС.
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Синоптики предупредили жителей Харьковщины: 20 января на дорогах будет небезопасно. После пятничного ливня температура в области понизилась — ночью был мороз, днем также прогнозируют отрицательную температуру. Кроме того, на Харьковщине ожидаются значительные осадки — снег и мокрый снег.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели сообщили, что за сутки четыре раза выезжали на помощь водителям, застрявшим на дорогах на Харьковщине".