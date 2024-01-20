Крижані дороги Харківщини: “швидкі” застрягають, легковики злітають у кювети
Рятувальники повідомили, що за добу чотири рази виїжджали на допомогу водіям, які застрягли на дорогах Харківщини.
“Зокрема у с. Горяне Великобурлуцької громади та с. Рогань Роганської вони відбуксирували карети швидкої допомоги зі слизьких ділянок доріг, аби ті змогли дістатися пацієнтів”, – навели приклад у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Ще у двох випадках допомога знадобилася водіям легковиків.
“Біля с. Козача Лопань Дергачівської громади та у с. Васищеве Безлюдівської два легковики потрапили в кювети. Тож надзвичайники витягли їх на проїзні частини рятувальними автомобілями”, – поінформували в ДСНС.
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Синоптики попередили мешканців Харківщини: 20 січня на дорогах буде небезпечно. Після п’ятничної зливи температура в області знизилася – вночі був мороз, вдень також прогнозують негативну температуру. Окрім того, на Харківщині очікують значні опади – сніг та мокрий сніг.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники повідомили, що за добу чотири рази виїжджали на допомогу водіям, які застрягли на дорогах Харківщини".