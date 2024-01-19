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На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото)

Происшествия 21:15   19.01.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине в результате аварии пострадал мужчина.

ДТП произошло 19 января на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Люботин. Столкнулись автомобили «ВАЗ 2170» под управлением 34-летнего мужчины и «Skoda Octavia», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«После столкновения авто «Skoda Octavia» наехало на полуприцеп недвижимого автомобиля «ДАФ». 55-летнего пассажира автомобиля «ВАЗ 2170» доставили в медицинское учреждение», — отметили правоохранители.

Сейчас копы устанавливают все обстоятельства аварии.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в результате аварии пострадал мужчина.".