На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото)

На Харьковщине в результате аварии пострадал мужчина.

ДТП произошло 19 января на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Люботин. Столкнулись автомобили «ВАЗ 2170» под управлением 34-летнего мужчины и «Skoda Octavia», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«После столкновения авто «Skoda Octavia» наехало на полуприцеп недвижимого автомобиля «ДАФ». 55-летнего пассажира автомобиля «ВАЗ 2170» доставили в медицинское учреждение», — отметили правоохранители.

Сейчас копы устанавливают все обстоятельства аварии.