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ДТП под Харьковом: погибший и двое травмированных, среди них 3-летняя девочка

Происшествия 17:37   16.01.2024
Оксана Якушко

ДТП в Песочине произошло 16 января около 10 утра с участием автомобилей Subaru Forester и Toyota Aurion, сообщили в Нацполиции.

58-летний водитель автомобиля Subaru Forester выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Aurion под управлением 28-летней женщины.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Также с места ДТП в больницу госпитализировали 28-летнюю водителя автомобиля Toyota Aurion и пассажира, 3-летнюю девочку.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП в Песочине произошло 16 января около 10 утра с участием автомобилей Subaru Forester и Toyota Aurion, сообщили в Нацполиции.".