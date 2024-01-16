ДТП под Харьковом: погибший и двое травмированных, среди них 3-летняя девочка

ДТП в Песочине произошло 16 января около 10 утра с участием автомобилей Subaru Forester и Toyota Aurion, сообщили в Нацполиции.

58-летний водитель автомобиля Subaru Forester выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Aurion под управлением 28-летней женщины.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Также с места ДТП в больницу госпитализировали 28-летнюю водителя автомобиля Toyota Aurion и пассажира, 3-летнюю девочку.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.