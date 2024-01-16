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ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)

Происшествия 16:04   16.01.2024
Виктория Яковенко
ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)

Два человека погибли в ДТП в Харьковской области.

Авария произошла 16 января около 9:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» между селами Каменка и Долина Изюмского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Автомобиль «Chevrolet Aveo» под управлением 59-летнего жителя поселка Боровая выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Lexus», которым управлял 23-летний житель города Славянск», — отметили в полиции.

От полученных в результате ДТП травм водитель «Chevrolet Aveo» и 52-летний пассажир погибли на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 16:04;

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