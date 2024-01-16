ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
Два человека погибли в ДТП в Харьковской области.
Авария произошла 16 января около 9:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» между селами Каменка и Долина Изюмского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Автомобиль «Chevrolet Aveo» под управлением 59-летнего жителя поселка Боровая выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Lexus», которым управлял 23-летний житель города Славянск», — отметили в полиции.
От полученных в результате ДТП травм водитель «Chevrolet Aveo» и 52-летний пассажир погибли на месте.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Читайте также: 7 человек пострадали в ДТП на Харьковщине: среди раненых – ребенок (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, водій, водитель, ДТП, пассажир, погибли, полиция, столкнулись, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли в ДТП в Харьковской области.".