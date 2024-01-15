7 человек пострадали в ДТП на Харьковщине: среди раненых – ребенок (фото)

В городе Богодухов на Харьковщине произошло ДТП. Пострадали семь человек.

Авария произошла 14 января около 19:50 на трассе «Харьков-Сумы» на выезде из города Богодухов. Столкнулись автомобили «Chevrolet» и «ВАЗ-2108», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 44-летний водитель «ВАЗ-2108» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим авто под управлением 41-летнего жителя Сумской области. В результате ДТП пострадали водитель «Chevrolet», его 42-летняя жена и 12-летняя дочь. Водитель «ВАЗ» и три его пассажира также получили телесные повреждения», — добавили в полиции.

Автомобили поместили на площадку временного содержания. Следователи открыли уголовное производство.

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