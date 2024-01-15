7 людей постраждали через ДТП на Харківщині: серед поранених – дитина (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У міста Богодухів на Харківщині сталася ДТП. Постраждали 7 людей.
Аварія сталася 14 січня близько 19:50 на трасі «Харків-Суми» на виїзді з міста Богодухів. Зіткнулися автомобілі «Chevrolet» та «ВАЗ-2108», повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Попередньо встановлено, що 44-річний водій «ВАЗ-2108» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим авто під керуванням 41-річного мешканця Сумської області. В результаті ДТП постраждали водій «Chevrolet», його 42-річна дружина та 12-річна донька. Водій «ВАЗ» та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження», – додали в поліції.
Наразі автівки помістили на майданчик тимчасового затримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У міста Богодухів на Харківщині сталася ДТП. Постраждали 7 людей.".