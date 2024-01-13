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П’яна водійка в Харкові в’їхала в стовп і пропонувала копам сто доларів

Суспільство 11:39   13.01.2024
Олена Нагорна
П’яна водійка в Харкові в’їхала в стовп і пропонувала копам сто доларів

Водійка автомобіля Volkswagen увечері 12 січня у Шевченківському районі Харкова врізалася у стовп.

Правоохоронці, які виїхали на виклик про ДТП, виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Інспектори почали роз’яснювати водійці її подальші дії згідно із законодавством. Щоб уникнути відповідальності, жінка запропонувала патрульним хабар у розмірі 100 доларів.

Копи попередили водійку про кримінальну відповідальність, але вона не реагувала, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водійка автомобіля Volkswagen увечері 12 січня у Шевченківському районі Харкова врізалася у стовп.".