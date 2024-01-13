П’яна водійка в Харкові в’їхала в стовп і пропонувала копам сто доларів

Водійка автомобіля Volkswagen увечері 12 січня у Шевченківському районі Харкова врізалася у стовп.

Правоохоронці, які виїхали на виклик про ДТП, виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Інспектори почали роз’яснювати водійці її подальші дії згідно із законодавством. Щоб уникнути відповідальності, жінка запропонувала патрульним хабар у розмірі 100 доларів.

Копи попередили водійку про кримінальну відповідальність, але вона не реагувала, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.