П’яна водійка в Харкові в’їхала в стовп і пропонувала копам сто доларів
Водійка автомобіля Volkswagen увечері 12 січня у Шевченківському районі Харкова врізалася у стовп.
Правоохоронці, які виїхали на виклик про ДТП, виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Інспектори почали роз’яснювати водійці її подальші дії згідно із законодавством. Щоб уникнути відповідальності, жінка запропонувала патрульним хабар у розмірі 100 доларів.
Копи попередили водійку про кримінальну відповідальність, але вона не реагувала, тож на місце викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 11:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водійка автомобіля Volkswagen увечері 12 січня у Шевченківському районі Харкова врізалася у стовп.".