Чоловік із гранатою спустився в метро Харкова – поліція
На станції метро “Холодна гора” у Харкові правоохоронці виявили 40-річного чоловіка, який мав при собі гранату Ф-1 та запал до неї.
Про це повідомляє у добовому зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.
На блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили 4400 транспортних засобів, до райвідділів доправляли 35 ймовірних пропагандистів та диверсантів. У Лозівському районі виявили водія, який керував авто у нетверезому стані.
Читайте також: Ворог уночі вдарив КАБами по Золочеву та обстріляв Вовчанськ – зведення ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: граната, метро, поліція, Харків, холодная гора;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік із гранатою спустився в метро Харкова – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 11:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Холодна гора” у Харкові правоохоронці виявили 40-річного чоловіка, який мав при собі гранату Ф-1 та запал до неї.".