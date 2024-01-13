Чоловік із гранатою спустився в метро Харкова – поліція

На станції метро “Холодна гора” у Харкові правоохоронці виявили 40-річного чоловіка, який мав при собі гранату Ф-1 та запал до неї.

Про це повідомляє у добовому зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили 4400 транспортних засобів, до райвідділів доправляли 35 ймовірних пропагандистів та диверсантів. У Лозівському районі виявили водія, який керував авто у нетверезому стані.