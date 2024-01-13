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Чоловік із гранатою спустився в метро Харкова – поліція

Суспільство 11:23   13.01.2024
Олена Нагорна
Чоловік із гранатою спустився в метро Харкова – поліція

На станції метро “Холодна гора” у Харкові правоохоронці виявили 40-річного чоловіка, який мав при собі гранату Ф-1 та запал до неї.

Про це повідомляє у добовому зведенні ГУ Нацполіції у Харківській області.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовими перевірили 4400 транспортних засобів, до райвідділів доправляли 35 ймовірних пропагандистів та диверсантів. У Лозівському районі виявили водія, який керував авто у нетверезому стані.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Холодна гора” у Харкові правоохоронці виявили 40-річного чоловіка, який мав при собі гранату Ф-1 та запал до неї.".