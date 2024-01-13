Ворог уночі вдарив КАБами по Золочеву та обстріляв Вовчанськ – зведення ХОВА

Місто Вовчанськ Чугуївського району та селище Золочів Богодухівського району були під ударами російських військових у ніч проти 13 січня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 2:20, за його даними, у Золочеві внаслідок удару КАБами було пошкоджено приватні будинки, о 2:45 у Вовчанську також постраждали приватні доми. В обох випадках обійшлося без поранених.

Вовчанськ був під обстрілом й увечері 12 січня. О 19:30 ворог завдав по місту удару КАБами.

“Минулої доби російські воєнні злочинці завдали ударів керованими авіабомбами, стріляли з артилерії та мінометів по Куп’янську, Вовчанську, Золочеву, селищам Вільча, Подоли, Вільхуватка, Курилівка. Пошкоджені приватні будинки, освітній заклад, складські приміщення для зберігання сільськогосподарської продукції, сільгосптехніка фермерського господарства” – також інформує начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.