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Ворог уночі вдарив КАБами по Золочеву та обстріляв Вовчанськ – зведення ХОВА

Події 08:41   13.01.2024
Олена Нагорна
Ворог уночі вдарив КАБами по Золочеву та обстріляв Вовчанськ – зведення ХОВА

Місто Вовчанськ Чугуївського району та селище Золочів Богодухівського району були під ударами російських військових у ніч проти 13 січня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 2:20, за його даними, у Золочеві внаслідок удару КАБами було пошкоджено приватні будинки, о 2:45 у Вовчанську також постраждали приватні доми. В обох випадках обійшлося без поранених.

Вовчанськ був під обстрілом й увечері 12 січня. О 19:30 ворог завдав по місту удару КАБами.

“Минулої доби російські воєнні злочинці завдали ударів керованими авіабомбами, стріляли з артилерії та мінометів по Куп’янську, Вовчанську, Золочеву, селищам Вільча, Подоли, Вільхуватка, Курилівка. Пошкоджені приватні будинки, освітній заклад, складські приміщення для зберігання сільськогосподарської продукції, сільгосптехніка фермерського господарства” – також інформує начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Вовчанськ Чугуївського району та селище Золочів Богодухівського району були під ударами російських військових у ніч проти 13 січня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".