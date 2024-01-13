Дев’ять разів ходили в атаки війська РФ на Харківщині та били з авіації – ГШ
Дев’ять атак військ РФ відбили українські захисники біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району Харківської області.
Авіаційних ударів зазнали Вовчанськ, Синьківка, Іванівка та Вільхуватка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 07:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ять атак військ РФ відбили українські захисники біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району Харківської області.".