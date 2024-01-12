Біля Синьківки на Харківщині ворог атакував і вдарив з авіації – Генштаб

Російські військові не полишають спроб прорвати оборону біля Синьківки Куп’янського району Харківської області – там відбито шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу Синьківки, Іванівки та Вовчанська загарбники також завдали авіаударів.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Уди, Зибине, Бударки та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.