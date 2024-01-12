Біля Синьківки на Харківщині ворог атакував і вдарив з авіації – Генштаб
Російські військові не полишають спроб прорвати оборону біля Синьківки Куп’янського району Харківської області – там відбито шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Поблизу Синьківки, Іванівки та Вовчанська загарбники також завдали авіаударів.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Уди, Зибине, Бударки та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, куп'янск, купянское направление, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові не полишають спроб прорвати оборону біля Синьківки Куп’янського району Харківської області – там відбито шість атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".