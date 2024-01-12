Це був інформаційний вкид – Фітьо знову заспокоїв харків’ян щодо «наступу РФ»

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону знову прокоментував інформацію, яка ширилась мережею щодо нового наступу РФ на Харківщині.

«Ми контролюємо кількісний склад ворога на Куп’янському напрямку. Зараз війна триває в онлайн-режимі, для того, щоб підготувати якийсь «ударний кулак» треба провести ряд заходів. І непомітно ці заходи провести для нас, це неможливо. Радимо харків’янам дослухатися до повітряних тривог, бачимо, що зараз по місту і області РФ гатить ракетами. А все інше – для переживань для місцевого населення немає. Ми бачимо, що це був більше інформаційний вкид», – зазначив Фітьо.

Він також повідомив, що минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог 8 разів намагався атакувати. Також РФ здійснила 295 обстрілів та застосувала 5 дронів-камікадзе. Українські захисники знищили 207 окупантів та 41 одиницю ворожої техніки. Серед якої – п’ять танків Т-72, три МТ-ЛБ, одна БМП та п’ять одиниць засобів РЕБ.

«Бачимо, що ворог після короткого затишшя та після потепління знову намагається наступати на даному напрямку. Наші Сили Оборони готові до відбиття ворожих штурмів. Якихось успіхів у ворожої армії немає», – зазначив Фітьо.