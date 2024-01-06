«Харків’яни можуть бути спокійні» – Фітьо про «новий наступ РФ»
Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону прокоментував статтю британського видання The Telegraph про підготовку військ РФ до нового наступу на Харківщині.
«Вчора був викликаний такий ажіотаж тому, що британські колеги повідомили про те, що готується наступ на Харківщині. Насправді ситуація там дещо інша. Противник на Куп’янському напрямку намагається вести активні бойові дії ще з жовтня. Про це ми неодноразово повідомляли. Якихось успіхів на Куп’янському напрямку немає, поблизу Синьківки немає, тож харків’яни можуть бути спокійні. Якихось скупчень військ ми не спостерігаємо», – зазначив Фітьо.
Він також повідомив, що за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак. Росіяни здійснили 325 обстрілів та застосували 3 дрони-камікадзе
«Нашим військовим вдалося ліквідувати за добу 69 окупантів та знищити 14 одиниць військової техніки», – додав Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, Купянское, направлення, наступ, Фитьо, харківщина, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2024 в 19:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону прокоментував статтю британського видання The Telegraph про підготовку військ РФ до нового наступу на Харківщині.".