«Масштабний наступ РФ на Харківщині»: що зараз відбувається на фронті – ЗСУ

Наразі на Харківському напрямку військові не спостерігають накопичення та готовність армії РФ до масштабного наступу.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи статтю британського видання The Telegraph.

«На даному етапі, готовності російських військ, накопичень не спостерігається. І в сучасних умовах війни зрозуміло, що з урахуванням того, що Харківський напрямок – це як і цілий східний напрямок, він повністю межує з РФ, отже там досить близьке плече логістичне для росіян. Вони можуть, гіпотетично, пробувати навіть не стільки накопичувати, а використати це як плацдарм вторинних наступів, або відволікаючих ударів», – сказав Тимочко.

Він також припустив, скільки часу росіянам знадобиться, аби накопичити війська на цьому напрямку.

«У будь-якому випадку це точно забере тижні. На східному напрямку росіяни намагаються провести ротації, це спостерігається по втратам російських військ, це відбувається не тому, що українці їх жаліють, а насправді тому, що вони менше зараз по всій лінії фронту задіюють піхотні підрозділи, які доукомплектовують. Те саме з десантними підрозділами», – додали в ЗСУ.

Нагадаємо, з посиланням на наближене до ЗСУ джерело видання The Telegraph поінформувало, що до масштабного наступу військ РФ готуються на Харківщині найближчими тижнями, можливо, з 15 січня. За даними джерела, про підготовку ворога можуть свідчити останні ракетні удари по цивільних об’єктах та позиціях українських військових у регіоні.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив: скупчень військ РФ біля держкордону на півночі від Харкова немає. Щодо Куп’янського напрямку, там активність ворога знизилася – росіяни відновлюють побиті підрозділи. При цьому українські військові готуються до будь-якого розвитку подій.