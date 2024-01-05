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Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ із 15 січня – відповідь Синєгубова

Події 13:33   05.01.2024
Олена Нагорна
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ із 15 січня – відповідь Синєгубова

Війська РФ протягом останніх трьох днів знизили інтенсивність штурмів на Куп’янському напрямку, і цю паузу Сили оборони використовують для певних заходів.

Про це повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи статтю The Telegraph. З посиланням на наближене до ЗСУ джерело видання інформувало, що до масштабного наступу військ РФ готуються на Харківщині найближчими тижнями, можливо, з 15 січня. За даними джерела, про підготовку ворога можуть свідчити останні ракетні удари по цивільних об’єктах та позиціях українських військових у регіоні.

Штурмові дії по цьому напрямку відбуваються хвилями. Зараз ворог втратив частину своїх військових формувань і йому необхідно відновитись. Нічого екстраординарного або позапланового по цьому напрямку ми не фіксуємо. І так само ми здійснюємо заходи, користуючись ось такою невеличкою паузою. Але коли я кажу, що інтенсивність впала, то все одно по цьому напрямку наші воїни відбили сім ворожих штурмових атак. Тобто вони так само продовжуються, однак інтенсивність їх у порівнянні з початком тижня або минулим тижнем значно знизилася“, – пояснив Синєгубов.

Він також не виключає, що зниження інтенсивності атак може бути пов’язане із погодними умовами.

Начальник ХОВА зазначив, що не спостерігається скупчень ворожих військ на Богодухівському та Вовчанському напрямках, і ситуація залишається незмінною по всій території вздовж держкордону.

Однак все одно ми моніторимо її в режимі онлайн. І наші військові вживають всіх необхідних заходів для того, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ми чітко розуміємо, що ворог своїх намірів щодо можливого відбиття територій, які він втратив під час звільнення восени 2022 року, і так само планів щодо окупації Харкова, можливо, він так само не залишив“, – сказав Синєгубов.

На питання, чи не розцінюються ракетні удари по Харкову та області наприкінці грудня – на початку січня як підготовка РФ до наступу – начальник ХОВА відповів наступне: “Дійсно, певний проміжок часу ворог не застосовував ракет досить серйозних, типу “Іскандер”, тобто останні “прильоти”. Він застосовував більше “шахедів”, і така ситуація спостерігалася по всій території нашої держави“.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 13:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ протягом останніх трьох днів знизили інтенсивність штурмів на Куп’янському напрямку, і цю паузу Сили оборони використовують для певних заходів.".