Грозит ли Харьковщине крупное наступление РФ с 15 января — ответ Синегубова

Войска РФ в течение последних трех дней снизили интенсивность штурмов на Купянском направлении, и эту паузу силы обороны используют для определенных собственных мероприятий.

Об этом сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя статью The Telegraph. Со ссылкой на приближенный к ВСУ источник издание информировало, что к масштабному наступлению войск РФ готовятся на Харьковщине в ближайшие недели, возможно с 15 января. По данным источника, о подготовке врага могут свидетельствовать последние ракетные удары по гражданским объектам и позициям украинских военных в регионе.

«Штурмовые действия по этому направлению происходят волнами. Сейчас враг потерял часть своих военных формирований и ему необходимо восстановиться. Ничего экстраординарного или внепланового по этому направлению мы не фиксируем. И так же мы осуществляем мероприятия, пользуясь вот такой небольшой паузой. Но когда я говорю, что интенсивность упала, то все равно по этому направлению наши воины отбили семь вражеских штурмовых атак. То есть они так же продолжаются, однако интенсивность их по сравнению с началом недели или прошлой неделей значительно снизилась», — пояснил Синегубов.

Он также не исключает, что снижение интенсивности атак может быть связано с погодными условиями.

Начальник ХОВА отметил, что не наблюдается скоплений вражеских войск на Богодуховском и Волчанском направлениях, и ситуация остается неизменной по всей территории вдоль госграницы.

«Однако все равно мы мониторим ее в режиме онлайн. И наши военные принимают все необходимые меры для того, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Мы четко понимаем, что враг своих намерений относительно возможного отбития территорий, которые он потерял при освобождении осенью 2022 года, а также планов по оккупации Харькова, возможно, он так же не оставил», — сказал Синегубов.

На вопрос, не расцениваются ли ракетные удары по Харькову и области в конце декабря — начале января как подготовка РФ к наступлению начальник ХОВА ответил следующее: «Действительно, определенный промежуток времени враг не применял ракет достаточно серьезных, типа «Искандер», то есть последние «прилеты». Он применял больше «Шахедов», и такая ситуация наблюдалась по всей территории нашего государства».