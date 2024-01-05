До масштабного наступу РФ готуються на Харківщині – The Telegraph назвав дати
Українські захисники готуються до можливої чергової повітряної атаки по Харківській області у ці вихідні, 6 та 7 січня, а також не виключають масштабного наземного наступу ворога в регіоні найближчими тижнями, орієнтовно з 15 січня.
Про це пише британське видання The Telegraph.
Наближене до ЗСУ джерело повідомило журналістам, що останні ракетні удари по цивільних об’єктах та позиціях військових на Харківщині розглядаються як підготовка РФ до великомасштабного наступу найближчими тижнями.
«Протягом усього дня вели обстріл військових об’єктів по всьому регіону», — цитує видання слова джерела пізно ввечері в середу, 3 січня.
“Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати подальше посилення повітряних атак цими вихідними, щоб збігтися з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 січня. Наземний наступ може бути незабаром після цього, а можливою датою його початку вважається 15 січня, додало джерело”, — йдеться у публікації ЗМІ.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: вибухи, наступ, ракети, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники готуються до можливої чергової повітряної атаки по Харківській області у ці вихідні, 6 та 7 січня, а також не виключають масштабного наземного наступу ворога в регіоні найближчими тижнями, орієнтовно з 15 січня.".