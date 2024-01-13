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Враг ночью ударил КАБами по Золочеву и обстрелял Волчанск — сводка Синегубова

Происшествия 08:41   13.01.2024
Елена Нагорная
Враг ночью ударил КАБами по Золочеву и обстрелял Волчанск — сводка Синегубова Фото: ХОВА

Город Волчанск Чугуевского района и поселок Золочев Богодуховского района были под ударами российских военных в ночь на 13 января, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 2:20, по его данным, в Золочеве в результате удара КАБами были повреждены частные дома, в 2:45 в Волчанске из-за обстрела также пострадали частные дома. В обоих случаях обошлось без раненых.

Волчанск был под ударом и вечером 12 января. В 19:30 враг сбросил на город КАБы.

«За прошедшие сутки российские военные преступники наносили удары управляемыми авиабомбами, стреляли из артиллерии и минометов по Купянску, Волчанску, Золочеву, поселкам Вильча, Подолы, Ольховатка, Куриловка. Повреждены частные дома, образовательное учреждение, складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции, сельхозтехника фермерского хозяйства», — также информирует начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Волчанск Чугуевского района и поселок Золочев Богодуховского района были под ударами российских военных в ночь на 13 января, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".