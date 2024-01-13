Враг ночью ударил КАБами по Золочеву и обстрелял Волчанск — сводка Синегубова

Город Волчанск Чугуевского района и поселок Золочев Богодуховского района были под ударами российских военных в ночь на 13 января, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 2:20, по его данным, в Золочеве в результате удара КАБами были повреждены частные дома, в 2:45 в Волчанске из-за обстрела также пострадали частные дома. В обоих случаях обошлось без раненых.

Волчанск был под ударом и вечером 12 января. В 19:30 враг сбросил на город КАБы.

«За прошедшие сутки российские военные преступники наносили удары управляемыми авиабомбами, стреляли из артиллерии и минометов по Купянску, Волчанску, Золочеву, поселкам Вильча, Подолы, Ольховатка, Куриловка. Повреждены частные дома, образовательное учреждение, складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции, сельхозтехника фермерского хозяйства», — также информирует начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.