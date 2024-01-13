Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция
Иллюстративное фото
На станции метро «Холодная гора» в Харькове правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который имел при себе гранату Ф-1 и запал к ней.
Об этом сообщает в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На блокпостах правоохранители совместно с военными проверили 4400 транспортных средств, в райотделы доставляли 35 вероятных пропагандистов и диверсантов. В Лозовском районе обнаружили водителя, который управлял авто в нетрезвом состоянии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граната, метро, полиция, Харьков, холодная гора;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 11:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Холодная гора» в Харькове правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который имел при себе гранату Ф-1 и запал к ней.".