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Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция

Общество 11:23   13.01.2024
Елена Нагорная
Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция Иллюстративное фото

На станции метро «Холодная гора» в Харькове правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который имел при себе гранату Ф-1 и запал к ней.

Об этом сообщает в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На блокпостах правоохранители совместно с военными проверили 4400 транспортных средств, в райотделы доставляли 35 вероятных пропагандистов и диверсантов. В Лозовском районе обнаружили водителя, который управлял авто в нетрезвом состоянии.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Холодная гора» в Харькове правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который имел при себе гранату Ф-1 и запал к ней.".