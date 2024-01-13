Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция

На станции метро «Холодная гора» в Харькове правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который имел при себе гранату Ф-1 и запал к ней.

Об этом сообщает в суточной сводке ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На блокпостах правоохранители совместно с военными проверили 4400 транспортных средств, в райотделы доставляли 35 вероятных пропагандистов и диверсантов. В Лозовском районе обнаружили водителя, который управлял авто в нетрезвом состоянии.