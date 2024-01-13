Пьяная водитель в Харькове въехала в столб и предлагала копам сто долларов

Водитель автомобиля Volkswagen накануне врезалась в столб в Шевченковском районе Харькова.

Правоохранители, выехавшие на вызов о ДТП, выявили у женщины признаки алкогольного опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Инспекторы начали разъяснять водителю ее дальнейшие действия согласно законодательству. Чтобы избежать ответственности, женщина предложила патрульным взятку в размере 100 долларов.

Копы предупредили водителя об уголовной ответственности, но она не реагировала, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.