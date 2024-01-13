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Пьяная водитель в Харькове въехала в столб и предлагала копам сто долларов

Общество 11:39   13.01.2024
Елена Нагорная
Пьяная водитель в Харькове въехала в столб и предлагала копам сто долларов Фото: УПП в Харьковской области

Водитель автомобиля Volkswagen накануне врезалась в столб в Шевченковском районе Харькова.

Правоохранители, выехавшие на вызов о ДТП, выявили у женщины признаки алкогольного опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Инспекторы начали разъяснять водителю ее дальнейшие действия согласно законодательству. Чтобы избежать ответственности, женщина предложила патрульным взятку в размере 100 долларов.

Копы предупредили водителя об уголовной ответственности, но она не реагировала, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель автомобиля Volkswagen накануне врезалась в столб в Шевченковском районе Харькова.".