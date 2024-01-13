Пьяная водитель в Харькове въехала в столб и предлагала копам сто долларов
Фото: УПП в Харьковской области
Водитель автомобиля Volkswagen накануне врезалась в столб в Шевченковском районе Харькова.
Правоохранители, выехавшие на вызов о ДТП, выявили у женщины признаки алкогольного опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Инспекторы начали разъяснять водителю ее дальнейшие действия согласно законодательству. Чтобы избежать ответственности, женщина предложила патрульным взятку в размере 100 долларов.
Копы предупредили водителя об уголовной ответственности, но она не реагировала, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, патрульні, патрульные, полиция, пьяный водитель, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 11:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель автомобиля Volkswagen накануне врезалась в столб в Шевченковском районе Харькова.".