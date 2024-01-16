ДТП на Харківщині: сьогодні вранці загинули двоє людей (фото)
Двоє людей загинули у ДТП на Харківщині.
Аварія сталася 16 січня близько 9:00 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» між селами Кам’янка та Долина Ізюмського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Автомобіль «Chevrolet Aveo» під керуванням 59-річного мешканця селища Борова виїхав на смугу зустрічного руху, де не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Lexus», яким керував 23-річний мешканець міста Слов’янськ», – зазначили у поліції.
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій «Chevrolet Aveo» та 52-річний пасажир загинули на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 16:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули у ДТП на Харківщині.".