ДТП на Харківщині: сьогодні вранці загинули двоє людей (фото)

Двоє людей загинули у ДТП на Харківщині.

Аварія сталася 16 січня близько 9:00 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» між селами Кам’янка та Долина Ізюмського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Автомобіль «Chevrolet Aveo» під керуванням 59-річного мешканця селища Борова виїхав на смугу зустрічного руху, де не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Lexus», яким керував 23-річний мешканець міста Слов’янськ», – зазначили у поліції.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій «Chevrolet Aveo» та 52-річний пасажир загинули на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.