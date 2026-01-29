Live

Хто має право сидіти на нижній полиці і куди складати багаж – роз'яснення УЗ

29.01.2026
Вікторія Яковенко
Хто має право сидіти на нижній полиці і куди складати багаж – роз’яснення УЗ

В АТ «Укрзалізниця» поставили крапку у давньому спорі: чи зобов’язані пасажири з нижніх полиць ділитися простором із тими, хто їде зверху.

На питання компанія відповіла у мережі «Treads». В УЗ з посиланням на Правила перевезення пасажирів, наголошують, що кожен мандрівник має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку.

«Пасажир з квитком на нижню полицю не зобов’язаний надавати її для сидіння пасажиру з верхньої полиці, навіть перед кінцевою станцією. Розміщення на нижній полиці можливе лише за взаємною згодою пасажирів», – пояснили в «Укрзалізниці».

Там також відповіли, що місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який має квиток на нижнє місце.

«Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу. Пасажирам з верхніх місць рекомендовано зберігати свою ручну поклажу на верхніх багажних полицях та нішах пасажирське купе або за домовленістю з пасажиром на нижній полиці. Користування простором під нижньою полицею можливе лише за згодою пасажира, який займає це місце», – підкреслили в компанії.

Відповіді УЗ сколихнули мережу. У коментарях деякі люди обурюються цими правилами.

Інші – пропонують у такому випадку знизити вартість на верхню полицю. В компанії погоджуються щодо цінової політики, але зазначають, що УЗ не має повноважень їх змінювати самостійно.

Автор: Вікторія Яковенко
