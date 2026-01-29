Кто имеет право сидеть на нижней полке и куда складывать багаж – ответ УЗ
В АО «Укрзалізниця» поставили точку в давнем споре: обязаны ли пассажиры с нижних полок делиться пространством с теми, кто едет сверху.
На вопросы компания ответила в сети Treads. В УЗ со ссылкой на Правила перевозки пассажиров отмечают, что каждый путешественник имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете.
«Пассажир с билетом на нижнюю полку не обязан предоставлять ее сиденью пассажиру с верхней полки, даже перед конечной станцией. Размещение на нижней полке возможно только по взаимному согласию пассажиров», — объяснили в «Укрзалізниці».
Там также ответили, что место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, имеющему билет на нижнее место.
«Пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без согласия пассажира снизу. Пассажирам с верхних мест рекомендовано хранить свою ручную кладь на верхних багажных полках и нишах пассажирское купе или по договоренности с пассажиром на нижней полке. Использование пространства под нижней полкой возможно только с согласия пассажира, занимающего это место», — подчеркнули в компании.
Ответы УЗ всколыхнули сеть. В комментариях некоторые люди возмущаются этими правилами.
Другие — предлагают в таком случае снизить стоимость на верхнюю полицию. В компании соглашаются по поводу ценовой политики, но отмечают, что УЗ не имеет полномочий их менять самостоятельно.
