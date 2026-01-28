«Особый режим движения»: УЗ вводит ограничения на Харьковщине, подробности

В АО «Укрзалізниця» информируют о дополнительных ограничениях безопасности, которые также коснутся и Харьковщины.

«Враг усиливает удары по железной дороге, в том числе по подвижному составу. Сохраняя движение на все угрозы, Укрзалізниця реагирует на вызовы, чтобы, насколько возможно, уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников», — говорится в сообщении.

Приняты следующие решения:

ряд сообщений, в частности, на Харьковщине, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения (пассажиров сообщат отдельно);

некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщат пассажирам;

на отдельных участках, в частности в регионах прифронтовых и там, где зафиксирована повышенная вражескаяактивность, вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, которые могут повлиять на своевременность поездов — в частности с Харьковщины, Сумщины, Запорожья, Херсонщины, а также связанных с ними рейсов. Просят учитывать это при планировании путешествий.

Напомним, 27 января удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады пассажирский поезд «Барвинково — Чоп». Один вагон был охвачен полностью огнем, второй — частично. Пять человек погибли. Еще двое пассажиров получили ранения – мужчину и женщину госпитализировали. Один человек считается без вести пропавшим, уточнили правоохранители.