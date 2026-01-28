Live

«Особливий режим руху»: УЗ вводить обмеження на Харківщині, подробиці

Суспільство 16:39   28.01.2026
Вікторія Яковенко
«Особливий режим руху»: УЗ вводить обмеження на Харківщині, подробиці Фото: АТ “Укрзалізниця”

В АТ «Укрзалізниця» інформують про додаткові безпекові обмеження, які також торкнуться і Харківщини.

«Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників», – йдеться у повідомленні.

Ухвалені такі рішення:

  • низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажирів повідомлять окремо);
  • деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомлять пасажирів;
  • на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів — зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів. Просять враховувати це під час планування подорожей.

Нагадаємо, 27 січня удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий — частково. П’ять людей загинули. Ще двоє пасажирів отримали поранення – чоловіка і жінку ушпиталили. Одна людина вважається безвісти зниклою, уточнили правоохоронці.

Автор: Вікторія Яковенко
