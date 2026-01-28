Атака на поїзд на Харківщині: одна людина вважається безвісти зниклою

Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в етері «Суспільного» розповіла, як саме ворог атакував безпілотниками пасажирський поїзд в регіоні 27 січня.

«Перший удар прийшовся попереду потяга, тобто, щоб потяг зупинився. Другий удар прийшовся біля пасажирського потяга, а третій удар прийшовся по вагону, де перебували пасажири. Це говорить про те, що ЗС РФ цілеспрямовано били по потягу. Вони хотіли спочатку його зупинити, а потім вдарити по людях, які там перебували», – підкреслила Чиріна.

Вона додала, що наразі знайдені рештки п’яти тіл, їхні особи встановлюватимуть на ДНК. Ще одна людина вважається безвісти зниклою.

«Ця людина не виходить на звʼязок. Ми вже звʼязалися із родичами й встановлюємо, де ця людина знаходиться, але станом на зараз вона має статус безвісти зниклої», – розповіли правоохоронці.

За даними прокуратури, орієнтовно у потязі перебували 200 людей, саме у постраждалому вагоні – 18.

Нагадаємо, 27 січня удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий — частково. П’ять людей загинули. Ще двоє пасажирів отримали поранення – чоловіка і жінку ушпиталили.